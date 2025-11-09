Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar chunav 2025 amit shah sasaram rally jungle raj warning lalu rjd attack ram mandir naxal bihar infiltrators issue
सोनाचूर चावल को GI टैग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर; सासाराम में अमित शाह के वादे, कांग्रेस-RJD पर वार

सोनाचूर चावल को GI टैग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर; सासाराम में अमित शाह के वादे, कांग्रेस-RJD पर वार

संक्षेप: bihar chunav 2025: अमित शाह ने सासाराम रैली में लालू-राजद पर तीखे हमले बोले। उन्होंने राम मंदिर, नक्सलवाद, घुसपैठ और विकास के मुद्दे को लेकर वोटरों को साधा।

Sun, 9 Nov 2025 02:50 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

bihar chunav 2025: बिहार चुनाव के माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम की रैली में विपक्ष पर तीखे वार किए और वोटरों से अपील की कि जंगल राज को लौटने मत देना। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के वोटिंग के नतीजों से ही लालू की पार्टी का सूपड़ा साफ होता दिख रहा है और एनडीए की सरकार बनना तय है। इस दौरान उन्होंने सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने साथ ही सासाराम में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थिापित करने का भी वादा किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमित शाह ने कहा कि अगर जरा सी भी गलती हुई, तो जंगल राज फिर दस्तक दे देगा। उन्होंने जनता को चेताया, “जंगल राज को घूमने मत देना, नहीं तो तहस-नहस हो जाएगा।” शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर घुसपैठियों का बचाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार और देश से एक-एक घुसपैठिये को चुन-चुनकर निकालेंगे।

शाह ने राम मंदिर से लेकर पाकिस्तान तक, भावनात्मक एंगल से वोटरों को साधा

अमित शाह ने भाषण में राम मंदिर का मुद्दा जोर-शोर से उठाया और कहा कि 500 साल पहले बाबर ने मंदिर तोड़ा था, फिर मुगलों ने, अंग्रेजों ने और बाद में कांग्रेस-लालू ने इसे लटकाए रखा।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा, “2019 में आपने मोदी जी को फिर मौका दिया, भूमि पूजन हुआ और 2024 में भव्य राम मंदिर में ‘जय श्री राम’ की गूंज सुनाई दी।” शाह ने डिफेंस कोरिडोर बनाने का जिक्र करते हुए कहा, “पाकिस्तान पर बम तो जरूर बरसेंगे, लेकिन याद रखना, वो बम बनते कहां हैं? यहीं मेरे बिहार में… इसी सासाराम में।”

शाह ने कहा कि कभी बिहार का बड़ा इलाका औरंगाबाद, सासाराम, गया नक्सलवाद की चपेट में था। उन्होंने कहा, “40 साल तक ये लोग काठमांडू से लेकर तिरुपति तक ‘रेड कॉरिडोर’ का सपना देखते रहे, लेकिन मोदी सरकार ने बिहार को नक्सलवाद से आजादी दिलाई।” उन्होंने विपक्ष के चेहरे पर तंज कसते हुए कहा, “ये लोग भेष बदल लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, पर पहचान वही, लालटेन और पंजा। इन्हें वापस मत आने देना।”

सोनाचूर चावल को देंगे जीआई टैग; सासाराम में अमित शाह

विकास का रोडमैप पेश करते हुए अमित शाह ने बिहार के लिए विकास का वादा भी सामने रखा। उन्होंने कहा, “बिहार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा सोनाचुर चावल को GI टैग दिलाया जाएगा। साथ ही सोन नदी की मछली को बड़ा मार्केट मिलेगा।”

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।