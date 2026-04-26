फाइल दबा कर बैठे तो अफसर पर ऐक्शन, हर पंचायत में 2 दिन कैंप; तारापुर में बोले सीएम सम्राट चौधरी

सीएम ने आगे कहा कि बिहार को विकसित बनाने का जो सपना पीएम मोदी ने देखा है। उसे पूरा करना है। जिस तरह दुनिया को शांति देने का काम भगवान बुद्ध ने किया थाा। लंबे समय तक नीतीश कुमार ने बिहार को सजाया है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को मुंगेर जिले के दौरे पर रहे। सम्राट चौधरी ने इस दौरान तारापुर और असरगंज प्रखंड के लोगों को इको-टूरिज्म की सौगाात दी है। बता दें कि सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर में पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को भी सुना। तारापुर में अपने संबोधन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई बातें कहीं। सीएम ने इसी के साथ उन अफसरों को भी चेताया है जो अक्सर फाइल दबा कर बैठ जाते हैं। अपने भाषण में सम्राट चौधरी ने कहा, ‘इस इलाके का मुझे काफी प्यार मिला है। पहली बार मैं आपका विधायक बना हूं और पहली बार में ही बिहार का मुख्यमंत्री बन गया यह सबसे महत्वपूर्ण है। मैं विधायक तो कई बार रहा हूं।

विधान परिषद का सदस्य भी रहा हूं। लेकिन जिस इलाके में जन्म लिया था तो वहां पहली बार सेवा करने का मौका मिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी पर मुझे सीएम बनाने का काम किया है। मुझे भी एहसास है कि बिहार को बदलना है। बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है।’

सीएम ने आगे कहा कि बिहार को विकसित बनाने का जो सपना पीएम मोदी ने देखा है। उसे पूरा करना है। जिस तरह दुनिया को शांति देने का काम भगवान बुद्ध ने किया थाा। लंबे समय तक नीतीश कुमार ने बिहार को सजाया है। सड़क-बिजली, पानी पहुंचाने का काम किया है। बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया है और हमारी जो महिला बहने हैं उनको उद्योग-धंधे से जोड़ने का काम किया है। लेकिन इसको और तेज गति से बढ़ाना है। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में मैं देखता था कि ब्लॉक की स्थिति थोड़ी गडबड़ थी। इसके बाद मैंने कहा कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय ब्लॉक, अंचल और थाने की मॉनीटरिंग का काम करेगा। आपकी समस्या खत्म होगी।