बिहार में सियासी चूड़ा-दही भोज का सिलसिला, चिराग पासवान के यहां पहुंचे सीएम नीतीश कुमार

संक्षेप:

Jan 15, 2026 12:50 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, र, पटना
बिहार में सियासी दही-चूड़ा भोज का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के यहां दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में एनडीए के कई दिग्गज नेता पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार को लोजपा (रामविलास) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि भी दी।

इस आयोजन में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भी पहुंचे थे। इस भोज में एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। दही-चूड़ा भोज को एनडीए में बढ़ती सहजता और आपसी तालमेल के तौर पर भी देखा जा रहा है।

बता दें कि इससे पहले 14 जनवरी को बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के नेता रत्नेश सदा ने भी दही-चूड़ा भोज दिया था। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।

तेजप्रताप यादव चर्चा में रहे

मकर संक्रांति के मौके पर दही-चूड़ा वाली सियासत में लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव काफी चर्चा में रहे। बुधवार को तेजप्रताप यादव ने दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया था। इस आयोजन में उनके पिता लालू प्रसाद यादव औऱ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे थे। भोज में लालू यादव सबसे पहले आए थे। तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधऱी समेत कई अन्य दिग्गज भी जुटे थे। इसके अलावा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इस भोज में शामिल हुए थे।

इससे पहले जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था तब इस भोज में भी एनडीए के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। दिलचस्प बात यह भी है कि तेजप्रताप यादव भी इस भोज में पहुंचे थे।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
