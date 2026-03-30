नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया, अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नए सीएम की रेस तेज

बिहार में बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब राज्य के नए सीएम को लेकर भी रेस तेज हो गई है। हाल ही में नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए थे।

बिहार में बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भले ही नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया हो लेकिन अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब राज्य के नए सीएम को लेकर भी रेस तेज हो गई है। हाल ही में नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। जिसके बाद संवैधानिक नियमों के मुताबिक, उन्हें 30 मार्च तक एमएलसी के पद से इस्तीफा देना था।

बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसकी पुष्टि की है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार जदयू के विधान परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह गांधी ने मुख्यमंत्री का परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र लाकर सभापति को सौंपा। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि वो (नीतीश कुमार) हमारे अभिभावक थे। देश को ना तो ऐसा नेता मिल औऱ ना ही मिलेगा।

इधर बिहार सरकार के एक और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, "मुख्यमंत्री राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री आज MLC के पद का त्याग करेंगे। वही त्याग पत्र देकर उन्होंने सभापति के कार्यालय में भेजा है। इंतजार में हैं, सभापति आएंगे तब इस्तीफे पर आगे की कार्यवाही होगी।"

बता दें कि नीतीश कुमार साल 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य हैं। लगातार चौथी बार वह सात मई, 2024 को विधान परिषद के सदस्य बने थे, जिसका कार्यकाल छह मई 2030 को पूरा होना था। इसी बीच मुख्यमंत्री 16 मार्च, 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री चारों सदन के सदस्य बनने वाले नेताओं में शामिल हो गए हैं। वह पहली बार हरनौत विधानसभा सीट से 1985 में विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद नौंवी लोकसभा के लिए वर्ष 1989 में चुने गये। वह पहली बार राज्यसभा में जा रहे हैं। नीतीश कुमार जल्द ही राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ भी ले सकते हैं।