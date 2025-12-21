दिल्ली दौरे पर CM नीतीश कुमार; पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात, कल पीएम मोदी से मिलेंगे

संक्षेप: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो दिन के दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान रविवार शाम को उन्होने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा संभव है।

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश रविवार शाम को दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होने जदयू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार समेत अन्य पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। नीतीश कुमार को रिसीव करने केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कल यानी सोमवार को नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ होंगे। सोमवार की शाम को मुख्यमंत्री पटना लौट आएंगे।

बताया जा रहा है कि बिहार के सीएम और देश के पीएम के बीच होने वाली इस उच्चस्तरीय मुलाकात में सरकार के रोडमैप, केंद्र-राज्य समन्वय और विकास एजेंडे पर भी चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री केंद्र से राज्य के लिए बकाया राशि, विशेष सहायता पैकेज और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति जैसे मुद्दों को उठा सकते है।