बिहार में CM नीतीश ने रबी महा अभियान का किया आगाज, किसानों को जागरुक करने का प्लान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अणे मार्ग से वासंतिक(रबी) महाअभियान (2025-26) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसान जागरुकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सभी 38 जिलों के लिए एलईडी युक्त प्रचार वाहनों को सभी पंचायतों में किसानों को जागरूक करने के लिए रवाना किया गया है।

रबी-2025 की सफलता के लिये रबी महा अभियान की शुरूआत की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा रबी मौसम में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस महा अभियान में सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिक और विभाग के सभी कृषि प्रसार कर्मी सम्मलित होंगे। इसके माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण देते हुए कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी।