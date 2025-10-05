पटना मेट्रो का इंतजार खत्म, सीएम नीतीश सोमवार को करेंगे उद्घाटन; कहां से कहां तक चलेगी ट्रेन

दूसरे भाग में विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन स्टेशन का निर्माण होगा। साथ ही विकास भवन से पटना जंक्शन होते हुए मीठापुर रैंप तक टनल बनेगा। निर्माण पर 1418.30 करोड़ खर्च होंगे। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छह अक्टूबर को पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे।

पटना शहर के लोगों के लिए मेट्रो में सफर करने का सपना छह अक्तूबर से साकार होने वाला है। रेड लाइन (प्राथमिक कॉरिडोर) के न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से जीरो माइल होते हुए भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो परिचालन का सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मेट्रो कॉरिडोर वन के पटना जंक्शन सहित छह भूमिगत स्टेशन और 9.35 किलोमीटर लंबे टनल का शिलान्यास करेंगे।

पटना में मेट्रो रेल का इंतजार खत्म हो गया है। शनिवार को मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) जनक कुमार गर्ग ने मेट्रो परिचालन के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हरी झंडी दी। इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उद्घाटन की तिथि निर्धारित की। 29 सितंबर को सीएमआरएस ने डिपो और तीन स्टेशनों का निरीक्षण करने के साथ ही मेट्रो का ट्रायल रन किया गया। इसके बाद ही परिचालन को लेकर अनुमति दी गई है।

बोगियों पर दिखेगी कला, ज्ञान और संस्कृति की झलक: शुरुआती दौर में मेट्रो की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। वहीं मेट्रो की बोगियों पर बिहार के कला, ज्ञान और संस्कृति की झलक दिखेगी। इसके कोच पर पटना मेट्रो लिखा है। साथ ही पटना गोलघर, महावीर मंदिर, भगवान महावीर, मधुबनी पेंटिंग सहित कई कला, ज्ञान और संस्कृति का चित्रण किया गया है। तीन कोच वाली मेट्रो के हर कोच की क्षमता लगभग 300 यात्रियों की होगी यानी तीन कोच में प्रति ट्रिप लगभग 900 यात्री यात्रा कर सकेंगे।

छह भूमिगत स्टेशन सहित टनल का निर्माण होगा कॉरिडोर वन में पटना जंक्शन से रुकनपुरा और मीठापुर तक 9.35 किमी में टनल बनेगा। कॉरिडोर वन में 2565.80 करोड़ से छह भूमिगत स्टेशन सहित टनल का निर्माण होना है। एजेंसी से करार कर लिया गया है। निर्माण 42 माह में पूरा करना है। कॉरिडोर वन का दो भागों में निविदा जारी हुई थी। इसके पहले भाग में रुकनपुरा, राजा बाजार और चिड़ियाघर स्टेशन बनेगा। पाटलिपुत्र एलिवेटेड स्टेशन के बाद रुकनपुरा रैंप से विकास भवन तक टनल का निर्माण होगा। इसपर 1147.50 करोड़ खर्च होंगे।