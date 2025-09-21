पांच गैलरी, छात्रों के लिए डॉरमेट्री; 21 एकड़ में बने साइंस सिटी का CM ने किया उद्घाटन, कई खूबियां

साइंस सिटी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 500 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले प्रेक्षागृह का भी निर्माण किया गया है। स्कूली छात्रों के अध्ययन भ्रमण के दौरान रात्रि विश्राम के लिए परिसर में एक 150 शैय्या वाले डॉरमेट्री का निर्माण किया गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में राजेन्द्र नगर में 21 एकड़ में नवनिर्मित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने साइंस सिटी के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद बच्चों ने ताली बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि साइंस सिटी बहुत अच्छा बना है। लंदन में अधिकारियों के साथ जाकर हमने वहां के साइंस सिटी का भी निरीक्षण किया था। इसके निर्माण में कई विशेषज्ञों की राय ली गई है। यह विज्ञान और नवाचार का एक ऐसा आधुनिक केंद्र बना है जो हर आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित करेगा।

यहां आनेवाले छात्र-छात्राओं को विज्ञान की मूलभूत बातें, गतिविधियों और विज्ञान के सिद्धांतों को सरलता से समझने में सुविधा होगी। सीएम ने कहा कि हमलोगों ने इस साइंस सिटी का नामकरण महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया है। डॉ. कलाम का बिहार के प्रति विशेष लगाव था। कार्यक्रम के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को साइंस सिटी के निर्माण कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान इसके निर्माण से संबंधित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गयी।

500 क्षमता का प्रेक्षागृह व डोरमेट्री भी साइंस सिटी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 500 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले प्रेक्षागृह का भी निर्माण किया गया है। स्कूली छात्रों के अध्ययन भ्रमण के दौरान रात्रि विश्राम के लिए परिसर में एक 150 शैय्या वाले डॉरमेट्री का निर्माण किया गया है। परिसर में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक मुक्ताकाश रंगमंच, खाने की व्यवस्था के लिए कैफेटेरिया तथा वाहनों की पार्किंग के लिए वाहन पड़ाव का भी निर्माण किया गया है। परिसर में 150 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल बैठाये जा रहे हैं।

पांच बड़े-बड़े हॉल बने हैं इसमें पांच बड़े-बड़े हॉल बनाये गये हैं। इसमें विज्ञान से संबंधित प्रदर्शों को पांच गैलरी के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। इनमें बीईए साइंटिस्ट गैलरी, सस्टेनेबल प्लैनेट गैलरी, बेसिक साइंस गैलरी, बॉडी एंड माइंड गैलरी और एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस गैलरी। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम (एनसीएसएम) के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइर्न्स (सीएमडी) की ओर से प्रथम चरण में साइंटिस्ट गैलरी में 12 तथा बेसिक साइंस गैलरी में 35 विज्ञान प्रदर्शों का अधिष्ठापित किया गया है।