दुर्गा पूजा के बाद यूनेस्को की सूची में शामिल होगी बिहार की छठ, पीएम मोदी ने मन की बात में बताया

आस्था के महापर्व बिहार के छठ व्रत को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छठ पर्व अब ग्लोबल बन गई है जो संसार के कई देशों में मनाई जाती है। पीएम ने कहा कि पर्व हमारे देश की संस्कृति के पहचान हैं।

छठ पूजा दिवाली के बाद आती है। सूर्यदेव को समर्पित या महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देखकर उपासना करते हैं। यह पर्व न सिर्फ देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाया जाता है बल्कि दुनिया भर में इसकी छटा देखने को मिलती है। आज यह ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी तो दुनिया भर के लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे। कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा बन गई हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेंगे और उन में शामिल होने के लिए आगे आएंगे।