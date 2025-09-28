Bihar Chhath will be included in UNESCO list after Durga Puja PM Modi told in Mann Ki Baat दुर्गा पूजा के बाद यूनेस्को की सूची में शामिल होगी बिहार की छठ, पीएम मोदी ने मन की बात में बताया, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Chhath will be included in UNESCO list after Durga Puja PM Modi told in Mann Ki Baat

दुर्गा पूजा के बाद यूनेस्को की सूची में शामिल होगी बिहार की छठ, पीएम मोदी ने मन की बात में बताया

पीएम ने बताया कि छठ पूजा जब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी तो दुनिया भर के लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे। कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा बन गई।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 28 Sep 2025 12:39 PM
share Share
Follow Us on
दुर्गा पूजा के बाद यूनेस्को की सूची में शामिल होगी बिहार की छठ, पीएम मोदी ने मन की बात में बताया

आस्था के महापर्व बिहार के छठ व्रत को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छठ पर्व अब ग्लोबल बन गई है जो संसार के कई देशों में मनाई जाती है। पीएम ने कहा कि पर्व हमारे देश की संस्कृति के पहचान हैं।

छठ पूजा दिवाली के बाद आती है। सूर्यदेव को समर्पित या महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देखकर उपासना करते हैं। यह पर्व न सिर्फ देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाया जाता है बल्कि दुनिया भर में इसकी छटा देखने को मिलती है। आज यह ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी तो दुनिया भर के लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे। कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा बन गई हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेंगे और उन में शामिल होने के लिए आगे आएंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार की महिलाओं के परफॉर्मेंस से मोदी गदगद, गयाजी की नूरजहां को दिया यह टास्क

पीएम ने खादी और हैंडलूम को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर कोई ना कोई खादी का सामान जरूर खरीदें और हैशटैग खादी लगाकर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें। पीएम ने बिहार के मधुबनी की मिथिला पेंटिंग कलाकार स्वीटी के प्रयासों की भी चर्चा की। कहा कि मिथिला पेंटिंग महिलाओं की आजीविका का साधन बन गया है और आत्मनिर्भरता की राह प्रशस्त कर रहा है। यह हमे सिखाती है कि हमारी परंपराओं में आय के कितने साधन मौजूद हैं। अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं रह सकती।

ये भी पढ़ें:बिहार की इस जीविका दीदी के मुरीद हुए पीएम मोदी, सक्सेस स्टोरी सुन हाथ जोड़ लिए