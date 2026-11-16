Bihar News LIVE: उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व छठ संपन्न, CM सम्राट ने पूजा की
Bihar News LIVE: महापर्व छठ के चौथे और अंतिम दिन सोमवार को बिहार के हजारों घाटों पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। जिसके साथ ही चार दिन चलने वाला छठ पर्व संपन्न हुआ। छठ पूजा में सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए।
पटना के घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़े श्रद्धालु
Bihar News LIVE: महापर्व छठ के चौथे और अंतिम दिन सोमवार को बिहार के हजारों घाटों पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। जिसके साथ ही चार दिन चलने वाला छठ पर्व संपन्न हुआ। घाटों पर व्रतियों के पहुंचने का सिलसिला तड़के से ही शुरू हो गया था। इसे लेकर प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घाट पर और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना स्थित घर में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इससे पहले रविवार को छठ के तीसरे दिन बिहार के 10 हजार से अधिक घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया था।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल और सुरक्षा के इंतजाम किए। इधर, बांका में छठ के अवसर पर वाराणसी की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
Bihar News LIVE: पत्नी और परिवार संग नितिन नवीन ने अर्घ्य अर्पित किया
Bihar News LIVE: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव और परिवार के साथ पूजा सामग्री लेकर अपने आवास के छठ घाट पर पहुंचे और छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूर्य को प्रातःकालीन 'अर्घ्य' अर्पित किया।
Bihar News LIVE: नितिन नवीन ने घर में पूजा की
Bihar News LIVE: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना स्थित घर से उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उनकी पत्नी और परिवार भी मौजूद रहा।
Bihar News LIVE: सीएम सम्राट ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया
Bihar News LIVE: पटना के घाट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। और पूजा में शामिल हुए
Bihar News LIVE: उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व छठ संपन्न
Bihar News LIVE: चार दिवसीय महापर्व छठ आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर हजारों घाटों पर श्रद्धालु उमड़े और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया।
Bihar News LIVE: उगते सूर्य अर्घ्य देने सीएम सम्राट भी पहुंचे
Bihar News LIVE: उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी परिवार संग पटना घाट पहुंचे
Bihar News LIVE: बिहार के सभी शहरों का आज सूर्योदय समय देखें
Bihar News LIVE: पटना, गया, छपरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के शहरों में उषा अर्घ्य सूर्योदय का समय अलग-अलग है।