Bihar News LIVE: उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व छठ संपन्न, CM सम्राट ने पूजा की

पटना के घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़े श्रद्धालु

Bihar News LIVE: महापर्व छठ के चौथे और अंतिम दिन सोमवार को बिहार के हजारों घाटों पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। जिसके साथ ही चार दिन चलने वाला छठ पर्व संपन्न हुआ। घाटों पर व्रतियों के पहुंचने का सिलसिला तड़के से ही शुरू हो गया था। इसे लेकर प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घाट पर और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना स्थित घर में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इससे पहले रविवार को छठ के तीसरे दिन बिहार के 10 हजार से अधिक घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल और सुरक्षा के इंतजाम किए। इधर, बांका में छठ के अवसर पर वाराणसी की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

16 Nov 2026, 06:22:41 AM IST Bihar News LIVE: पत्नी और परिवार संग नितिन नवीन ने अर्घ्य अर्पित किया Bihar News LIVE: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव और परिवार के साथ पूजा सामग्री लेकर अपने आवास के छठ घाट पर पहुंचे और छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूर्य को प्रातःकालीन 'अर्घ्य' अर्पित किया।

16 Nov 2026, 06:09:35 AM IST Bihar News LIVE: नितिन नवीन ने घर में पूजा की Bihar News LIVE: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना स्थित घर से उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उनकी पत्नी और परिवार भी मौजूद रहा।

16 Nov 2026, 06:08:14 AM IST Bihar News LIVE: सीएम सम्राट ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया Bihar News LIVE: पटना के घाट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। और पूजा में शामिल हुए

16 Nov 2026, 06:07:29 AM IST Bihar News LIVE: उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व छठ संपन्न Bihar News LIVE: चार दिवसीय महापर्व छठ आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर हजारों घाटों पर श्रद्धालु उमड़े और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया।

16 Nov 2026, 05:53:28 AM IST Bihar News LIVE: उगते सूर्य अर्घ्य देने सीएम सम्राट भी पहुंचे Bihar News LIVE: उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी परिवार संग पटना घाट पहुंचे

16 Nov 2026, 05:46:00 AM IST Bihar News LIVE: भोजपुर में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: भोजपुर जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 9 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:44:51 AM IST Bihar News LIVE: बक्सर में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: बक्सर जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 12 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:44:20 AM IST Bihar News LIVE: जमुई में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: जमुई जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 2 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:43:48 AM IST Bihar News LIVE: गोपालगंज में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: गोपालगंज जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 12 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:43:11 AM IST Bihar News LIVE: शेखपुरा में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: शेखपुरा जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 4 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:42:28 AM IST Bihar News LIVE: पूर्वी चंपारण में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: पूर्वी चंपारण जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:41:49 AM IST Bihar News LIVE: मधुबनी में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: मधुबनी जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:41:11 AM IST Bihar News LIVE: रोहतास में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: रोहतास जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 11 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:40:30 AM IST Bihar News LIVE: अररिया में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: अररिया जिले में आज सूर्योदय सुबह 5 बजकर 58 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:39:54 AM IST Bihar News LIVE: सुपौल में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: सुपौल जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 2 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:39:16 AM IST Bihar News LIVE: दरभंगा में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: दरभंगा जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:38:38 AM IST Bihar News LIVE: सारण में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: सारण जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 9 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:38:02 AM IST Bihar News LIVE: मुजफ्फरपुर में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: मुजफ्फरपुर जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 7 मिनट पर होगा

16 Nov 2026, 05:37:14 AM IST Bihar News LIVE: पूर्णिया में सूर्योदय का समय Bihar News LIVE: पश्चिम चंपारण जिले में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 12 मिनट पर होगा