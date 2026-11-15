Bihar News LIVE: घाटों पर छठ की छटा, डूबते सूर्य को अर्घ्य आज, अनंत की बेटी की शादी में आएंगे बृज भूषण

पटना में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट तैयार

Bihar News LIVE: लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज छठ व्रती डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य देंगी। पटना के 90 गंगा घाट और 62 स्थायी-अस्थायी घाट पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अनुमान है कि यहां 12 से 13 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर एनडीआरएफ-एसडीआरएफ और गोताखोरों की तैनाती की गई है। इससे पहले शनिवार की शाम को व्रतियों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ खरना पूजा की। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का उपवास शुरू हो गया। सीएम सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के घर पर खरना हुआ। जिसमें निशांत भी शामिल रहे। वहीं लाल-रबड़ी आवास पर इस बार भी छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में बीजेपी के पूर्व सांसद और बाहुबली बृज भूषण सिंह भी शामिल होंगे। उन्होने कहा कि अनंत सिंह ने प्रेम से उन्हें बुलाया है। हम एक बिरादरी के है। खगड़िया में छठ की छुट्टी पर आए पुलिस जवान ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।

15 Nov 2026, 09:22:25 AM IST Bihar News LIVE: नितिन नवीन के घर खरना, राज्यपाल और सीएम ने प्रसाद ग्रहण किया Bihar News LIVE: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना स्थित 3, टेलर रोड आवास पर पारंपरिक विधि-विधान के साथ खरना का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल सय्यद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया।

15 Nov 2026, 09:21:05 AM IST Bihar News LIVE: नीतीश कुमार के घर पर खरना का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी खरना का आयोजन किया गया। उनके परिवार की महिलाएं, जिनमें उनकी भाभी और बहनें शामिल हैं, छठ महापर्व कर रही हैं। इस अवसर पर नीतीश कुमार के आवास पर पारंपरिक तरीके से खरना का प्रसाद तैयार किया गया। परिवार के सदस्यों ने पूजा-अर्चना की और छठी मइया से परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

15 Nov 2026, 09:19:26 AM IST Bihar News LIVE: डूबते सूर्य को अर्घ्य आज, जानें आपके शहर में सूर्यास्त कब? Bihar News LIVE: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर आज ( 15 नवंबर) को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में सूर्यास्त का समय जारी कर दिया है। बिहार में सबसे पहले किशनगंज में 15 नवंबर को शाम 4:49 बजे सूर्यास्त होगा। वहीं भभुआ में सबसे देर शाम 5:08 बजे सूर्यास्त होगा। राजधानी पटना में शाम 5:01 बजे सूर्यास्त होगा। पूरी खबर पढ़िए

15 Nov 2026, 09:17:24 AM IST Bihar News LIVE: छठ व्रतियों को मिलेगी बेहतर सुविधा- सीएम सम्राट Bihar News LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान के माध्यम से विभिन्न घाटों का निर्माण एवं विकास कराया जा रहा है, ताकि छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं को पर्व के दौरान बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोर्ट के जरिये देव सूर्य मंदिर परिसर तरारी के विकास कार्यों (14.78 करोड़ की लागत से) का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व बिहार का प्रमुख पर्व है।