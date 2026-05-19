बिहार में बुधवार को 40 हजार मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे, केमिस्ट की 24 घंटे हड़ताल; मरीजों को आफत!
बुधवार 20 मई को दवा दुकानदार हड़ताल पर रहेंगे। इससे बिहार के लगभग 40 हजार मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, जन औषधि केंद्रों को हड़ताल से बाहर रखा गया है।
बिहार में बुधवार 20 मई को 40 हजार मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। राज्य भर के केमिस्ट मंगलवार आधी रात 12 बजे से हड़ताल पर चले जाएंगे। बुधवार को पटना, सीवान, अररिया समेत राज्य भर के सभी जिलों में दवा दुकानें नहीं खुलेंगी। इससे मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। हालांकि, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) की दवा दुकानें बुधवार को खुली रहेंगी। औषधि नियंत्रण प्रशासन के निर्देश पर रिटेलर एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है।
एसोसिएशन के मुताबिक जन औषधि केंद्र इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे और सभी केंद्र सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। एसोसिएशन के महासचिव सुरेश मित्तल ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि औषधि नियंत्रण प्रशासन के ड्रग कंट्रोलर नित्यानंद किसलय और सहायक औषधि नियंत्रक प्रशासक चुनेंद्र महतो, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सिंह के साथ हुई चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। ऐसे में केंद्रों को बंद करना जनहित के खिलाफ होगा।
सरकारी अस्पतालों में हुए इंतजाम
पटना सहित बिहार के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आईजीआईएमएस, एम्स पटना, पीएमसीएच, एनएमसीएच, एलएनजेपी और गार्डिनर अस्पतालों के आसपास स्थित जन औषधि केंद्रों को विशेष रूप से सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है।
मरीजों को आफत
मेडिकल स्टोर के बंद होने से काफी मरीजों को जरूरी की दवा के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज और आर्थिक रूप से कमजोर लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी रिटेलरों से अपने जन औषधि केंद्र नियमित रूप से संचालित करने की अपील की गई है।
ऑनलाइन दवा बिक्री और नकली मेडिसिन पर रोक लगाने की मांग
ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स और बिहार केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के आह्वान पर 20 मई को हड़ताल बुलाई गई है। बिहार के सभी जिलों के निजी दवा प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहेंगे। यह बंदी ऑनलाइन दवा बिक्री, कॉर्पोरेट कंपनियों की भारी छूट नीति एवं नकली दवाओं के विरोध में आयोजित की जा रही है।
बताया जा रहा है कि ऑनलाइन बिक्री और बड़ी कंपनियों की भारी छूट के साथ दवा बेचे जाने से मेडिकल स्टोर के संचालकों को नुकसान का डर सता रहा है। इसी को लेकर देश भर में एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया है। हालांकि आम जनता की इमरजेंसी सुविधा को देखते हुए जिलों में कुछएक दुकानों को खुला रखने की अनुमति दी गई है।
(विभिन्न जिलों के हिन्दुस्तान संवाददाताओं के इनपुट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।