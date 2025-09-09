Bihar Cabinet Meeting: नई नौकरियां, हर पंचायत में विवाह मंडप; कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश ने 26 एजेंडों पर लगाई मुहर

Bihar Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्य़मंत्री नीतीश कुमार ने की है। इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। एक दिन पहले ही नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था है। इसके लिए बिहार कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई है।

Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को पटना में हुई। इस बैठक नीतीश सरकार के लगभग सभी विभागों के मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्य़मंत्री नीतीश कुमार ने की है। इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट बैठक में नई नौकरियों को जहां मंजूरी दी गई है तो वहीं हर पंचायत में विवाह मंडप बनाने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा एक दिन पहले ही नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था है।

इसके लिए बिहार कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दे दी गई है। आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7000 से बढ़ाकर 9000 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसके लिए राज्य योजना मद से सालाना 345 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। नया मानदेय 1 सितंबर से लागू हो जाएगा।

बिहार कैबिनेट की बैठक में नए पदों को दी गई स्वीकृति नीतीश कैबिनेट की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईंख पर्यवेक्षक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा-भर्ती (संशोधन) नियमावली 2025 के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के सभी प्रखंडों में जीविका समूहों के जरिए बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए 'बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना'को स्वीकृति प्रदान की गई है।

सदगुरु के फाउंडेशन को शवदाह गृह के लिए छह शहरों में लीज पर जमीन देने की स्वीकृति भी दी गई है। इनमें - पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय शामिल है। कैबिनेट की बैठक में बिहार खाद्यान भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना की स्थापना के लिए 4 करोड़ से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी गई है। जीविका मुख्यालय भवन पटना के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार कैबिनेट के कुछ अन्य बड़े फैसले-: - सरकारी योजनाओं के लिए गांव की तर्ज पर अब शहरों में भी लीज पर जमीन लेगी सरकार

- 280 करोड़ की लागत से 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में नये थानों में लगेंगे सीसीटीवी

- चुनाव से पहले गांव में गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर

- राज्य के 6 बड़े शहरों में गैस आधारित शवदाह गृह फाउंडेशन को 33 वर्षों की लीज मिली

- ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की बकाया विद्युत बकाया के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 594 करोड़