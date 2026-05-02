Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सुबह नीतीश से मिलकर शाम में दिल्ली पहुंचे सम्राट चौधरी, बिहार में कैबिनेट विस्तार पर हलचल

May 02, 2026 09:18 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share

बिहार में कैबिनेट विस्तार 6 मई को होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार सुबह पटना में पूर्व सीएम नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात की। इसके बाद शाम में सम्राट दिल्ली पहुंच गए। रविवार को वह भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे।

सुबह नीतीश से मिलकर शाम में दिल्ली पहुंचे सम्राट चौधरी, बिहार में कैबिनेट विस्तार पर हलचल

Samrat Choudhary Cabinet Expansion: बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को दिल्ली दौरे पर पहुंच गए। उन्होंने पटना में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद दोपहर बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को सम्राट की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि राज्य में नए मंत्रियों के नामों पर मंथन किया जाएगा। मौजूदा सम्राट सरकार में सीएम के अलावा केवल दो डिप्टी सीएम ही कैबिनेट का हिस्सा हैं।

सम्राट और नीतीश की बंद कमरे में बात

दिल्ली रवाना होने से पहले सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। उनके बीच काफी देर तक बंद कमरे में विचार-विमर्श हुआ। इस दौरान डिप्टी सीएम एवं जदयू के वरीय नेता विजय कुमार चौधरी भी वहां मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनके बीच बातचीत हुई है।

6 मई को हो सकता है नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण

बिहार में अगले सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। 6 मई को संभावित तारीख बताई जा रही है। इस समय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा जदयू कोटे के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी एवं बिजेंद्र प्रसाद यादव ही सरकार चला रहे हैं। नियमानुसार सीएम समेत 36 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 33 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना अभी बनी हुई है। इसमें भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास), हम और रालोमो की हिस्सेदारी होगी।

ये भी पढ़ें:कैबिनेट विस्तार की चर्चा बीच नीतीश से मिले सीएम सम्राट चौधरी, सियासी हलचल तेज

अभी सीएम और दो डिप्टी सीएम ही चला रहे सरकार

पिछले महीने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य में एनडीए की नई सरकार का गठन किया गया था। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने सीएम और विजय चौधरी एवं बिजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। इस समय तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल ही पिछले 15 दिनों से काम कर रहा है। सीएम के पास 29 विभागों की जिम्मेदारी है, जबकि विजय कुमार चौधरी के पास 10 और बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास 8 विभाग हैं।

नए मंत्रियों में ऐसे होगा विभागों का बंटवारा

माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के बाद दोनों डिप्टी सीएम के पास जो 18 विभाग हैं, उन्हें जदयू के मंत्रियों के बीच आपस में बांट दिया जाएगा। वहीं, सीएम के पास जो विभाग हैं उनका बंटवारा भाजपा समेत अन्य सभी सहयोगी दलों के नए मंत्रियों के बीच किया जाएगा।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट)

ये भी पढ़ें:बिहार में कैबिनेट विस्तार के साथ IAS अफसरों का ट्रांसफर, 'सम्राट' सरकार का प्लान
ये भी पढ़ें:बिहार में 4 मई के बाद सम्राट कैबिनेट का विस्तार, पांचों पार्टी से कितने मंत्री?
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Samrat Choudhary Samrat Choudhary Cabinet Samrat Choudhary Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।