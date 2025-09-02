Bihar Cabinet decisions cm nitish kumar approved increment of kachahari sachiv honorarium new jobs in many departments Bihar Cabinet: ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय अब 9000, रोजगार के नए अवसर;सीएम नीतीश कुमार ने 49 एजेंडों पर लगाई मुहर, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Cabinet decisions cm nitish kumar approved increment of kachahari sachiv honorarium new jobs in many departments

Bihar Cabinet: ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय अब 9000, रोजगार के नए अवसर;सीएम नीतीश कुमार ने 49 एजेंडों पर लगाई मुहर

Bihar Cabinet: पटना में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के लगभग सभी मंत्री मौजूद थे।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 2 Sep 2025 11:52 AM
share Share
Follow Us on
Bihar Cabinet: ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय अब 9000, रोजगार के नए अवसर;सीएम नीतीश कुमार ने 49 एजेंडों पर लगाई मुहर

Bihar Cabinet: पटना में आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के लगभग सभी मंत्री मौजूद थे। बिहार कैबिनेट ने कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में युवाओं, महिलाओं समेत समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय 6000 रुपया से बढ़ाकर 9000 रुपया किए जाने पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा रोजगार के लिए विभिन्न विभागों में नए पद भी सृजित किए गए हैं।