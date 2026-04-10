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बिहार में बस किराया बढ़ाने का आया प्रस्ताव, साधारण से लेकर एसी बसों में कितना महंगा होगा सफर?

Apr 10, 2026 11:27 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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बिहार में साधारण और सिटी बसों से लेकर डीलक्स और एसी बसों तक का सफर महंगा हो सकता है। राज्य में 5 सालों के बाद बस टिकट के दाम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया है। नए बस किराये पर एक महीने के भीतर दावा-आपत्ति मांगे गए हैं।

बिहार में बस किराया बढ़ाने का आया प्रस्ताव, साधारण से लेकर एसी बसों में कितना महंगा होगा सफर?

बिहार में बस का सफर महंगा हो सकता है। साधारण से लेकर डीलक्स एसी बसों तक के किराये में 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया है। बिहार परिवहन विभाग ने इस संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। एक महीने बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। बीते पांच साल से बस टिकट के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर प्रस्ताव मंजूर हुआ तो बिहार में सिटी बस की यात्रा भी महंगी हो जाएगी।

परिवहन विभाग के अपर सचिव कृत्यानंद रंजन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, साधारण बसों के किराये में 50 किलोमीटर तक के सफर के लिए 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं, 100 किलोमीटर तक की यात्रा के किराये में 14 प्रतिशत, 150 किमी तक के लिए 13 प्रतिशत, 200 किलोमीटर तक के लिए 12 प्रतिशत, 250 किलोमीटर तक के लिए 11 प्रतिशत और 300 किलोमीटर की अधिक दूरी की यात्रा के लिए 10 प्रतिशत किराया बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।

बिहार राज्य मोटर फेडरेशन के प्रवक्ता कामेश्वर महतो ने बताया कि परिवहन विभाग हर पांच साल पर बस किराये की समीक्षा करता है। इस पर निर्णय आगामी दिनों फेडरेशन की बैठक में लिया जाएगा।

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मुजफ्फरपुर से विभिन्न शहरों का बस टिकट दाम कितना बढ़ेगा, यहां देखें-

मुजफ्फरपुर से दरभंगा का अभी किराया 110 रुपये है, जो बढ़कर 125 रुपये हो सकता है। पटना का टिकट 130 रुपये है, नई दर 150 रुपये होगी। इसी तरह, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी के किराये में 25 रुपये, समस्तीपुर का टिकट 20 रुपये, बेगूसराय का 30 रुपये, बेतिया का 40 रुपये, शिवहर का 15 रुपये, पुपरी का 15 रुपये, गोपालगंज का 40 रुपये बढ़ सकता है।

साधारण बस सेवा का प्रस्तावित किराया (प्रति किलोमीटर)

  • 50 किमी तक- 1.73 रुपये
  • 100 किमी तक- 1.71 रुपये
  • 150 किमी तक- 1.70 रुपये
  • 200 किमी तक- 1.68 रुपये
  • 250 किमी तक- 1.67 रुपये
  • 300 किमी और उससे अधिक- 1.65 रुपये

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डीलक्स बस सेवा का प्रस्तावित किराया (प्रति किलोमीटर)

  • 50 किमी तक- 1.96 रुपये
  • 100 किमी तक- 1.94 रुपये
  • 150 किमी तक- 1.92 रुपये
  • 200 किमी तक- 1.90 रुपये
  • 250 किमी तक- 1.89 रुपये
  • 300 किमी और उससे अधिक- 1.87 रुपये

एसी बस सेवा (प्रति किलोमीटर)

  • 50 किमी तक- 2.30 रुपये
  • 100 किमी तक- 2.28 रुपये
  • 150 किमी तक- 2.26 रुपये
  • 200 किमी तक- 2.24 रुपये
  • 250 किमी तक- 2.22 रुपये
  • 300 किमी और उससे अधिक- 2.20 रुपये

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वॉल्वो और अन्य प्रीमियम बसों का प्रस्तावित किराया (प्रति किलोमीटर)

  • 50 किमी तक- 2.88 रुपये
  • 100 किमी तक- 2.85 रुपये
  • 150 किमी तक- 2.83 रुपये
  • 200 किमी तक- 2.80 रुपये
  • 250 किमी तक- 2.78 रुपये
  • 300 किमी और उससे अधिक- 2.75 रुपये

सिटी बस का किराया कितना बढ़ेगा?

नगरीय बस सेवा के किराया में पहले चार किलोमीटर तक के लिए 1.84 रुपये प्रति किमी रखने का प्रस्ताव दिया गया है। उसके बाद हर 2 किलोमीटर 1.73 रुपये किराया रखा जाना प्रस्तावित है।

(मुजफ्फरपुर से सोमनाथ सत्योम की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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