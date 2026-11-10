3 फ्लोर तक मकान, दुकान का नक्शा पास कराने का झंझट खत्म; बिहार में भवन निर्माण की प्रक्रिया आसान हुई
बिहार में भवन निर्माण के नियम बदल गए हैं। सरकार ने नक्शा और एनओसी की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। राज्य के शहरों में अब तीन मंजिला तक मकानों का नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं उससे ऊंचे भवन का नक्शा भी आवेदन के 30 दिन के अंदर पास हो जाएगा। फायर एनओसी के लिए भी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के शहरों में भवन निर्माण की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। अब तीन फ्लोर तक के मकान, दुकान और कमर्शियल भवनों का नक्शा पास कराने की झंझट खत्म हो गई है। ऐसे आवेदकों को निर्धारित मानक पूरा करने पर नक्शा की स्वीकृति दे दी जाएगी। उससे बड़े भवनों का भी नक्शा पास कराने या फायर एनओसी (अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेने के लिए अब भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर नक्शा पास नहीं हुआ तो उसे स्वतः स्वीकृत समझा जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार भवन उपविधि 2026 (बिल्डिंग बायलॉज) को स्वीकृति दी गई।
इसके लागू होते ही साल 2014 से चली आ रही बिहार भवन उपविधि निरस्त हो जाएगी। नए नियमों में भवनों की ऊंचाई और जोखिम के आधार पर निर्माण की मंजूरी देने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों के अनुकूल बनाना है।
इमारतों को तीन श्रेणी में बांटा, 10 मीटर तक के भवन का तुरंत परमिट
भवनों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम की तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 10 मीटर तक ऊंचे आवासीय और व्यावसायिक भवन निम्न जोखिम की श्रेणी में होंगे। इनके लिए स्व-घोषणा के आधार पर त्वरित भवन परमिट मिल सकेगा।
78 फीट तक ऊंचे मकान और इमारतों के लिए नियम
10 मीटर (32 फीट) से अधिक और 24 मीटर (78 फीट) तक ऊंचे भवनों को सरकार ने मध्यम जोखिम श्रेणी में रखा है। इन भवनों का नक्शे की तकनीकी स्वीकृति वास्तुविद से लेनी होगी।
बड़ी इमारतों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी
वहीं, 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों को सरकार ने उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा है। इनके निर्माण के लिए नगर निकाय अथवा स्थानीय प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। नए नियम के तहत यह अनुमति तय समयसीमा के भीतर मिल जाएगी।
लोगों को होगी आसानी
बिहार सरकार ने भवन निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव किए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को भवन निर्माण की अनुमति सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल जाए। इससे कारोबार और व्यवसाय करने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। दुकान, कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल भवन आदि के निर्माण की अनुमति जल्द मिल जाएगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।