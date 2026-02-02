Bihar Budget 2026 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें बिहार बजट का लाइव प्रसारण

संक्षेप: Bihar Budget Live Streaming: बिहार की नीतीश सरकार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में बजट पेश करेगी। बिहार बजट का लाइव प्रसारण कब, कहां और कैसे देख सकते हैं, इसकी जानकारी यहां दी गई है।

Bihar Budget 2026 Live Streaming: बिहार विधान मंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इसी सत्र में नीतीश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का लेखा-जोखा सदन में पेश करने वाली है। इस पर बिहार वासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सत्र के दूसरे दिन बजट भाषण सदन में पढ़ेंगे। बिहार बजट का लाइव प्रसारण कब, कहां और कैसे देखें, इसकी जानकारी यहां दी जा रही है।

बिहार का बजट मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को सदन में पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सदन शुरू होने के कुछ देर बाद वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव का बजट भाषण चालू होगा।

बजट में नीतीश सरकार की ओर से आने वाले वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का ब्योरा दिया जाएगा। इस दौरान कुछ अहम योजनाओं और परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा भी हो सकती है। आम तौर पर बजट से अंदाजा लग जाता है कि आने वाले एक साल में सरकार का फोकस किन-किन क्षेत्रों में रहने वाला है।

बिहार बजट का लाइव प्रसारण कैसे और कहां देखें बिहार के बजट का लाइव प्रसारण टीवी और मोबाइल पर देखे जा सकता है। सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण बिहार विधानसभा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। 3 फरवरी को इस यूट्यूब चैनल पर जाकर सीधे लाइव प्रसारण देख सकते हैं।

यहां पर भी वीडियो लिंक दिया जा रहा है, जहां आप सीधे बिहार का बजट देख सकते हैं। इस पर प्रसारण 3 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगा-

इसके अलावा, बिहार विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट vidhansabha.bihar.gov.in पर जाकर भी बजट भाषण का लाइव प्रसारण देख सकते हैं।