मायावती से मिले बिहार के इकलौते बीएसपी विधायक सतीश यादव, कहा- एक मां की तरह…

Bihar BSP MLA Satish Yadav Pintu: बिहार विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट से रोमांचक चुनावी मुकाबले में 30 वोट के अंतर से जीते बसपा के इकलौते विधायक सतीश यादव पिंटू ने दिल्ली में पार्टी प्रमुख मायावती से मुलाकात की है।

Thu, 20 Nov 2025 08:17 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से रोमांचक चुनावी मुकाबले में 30 वोट के अंतर से जीते बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के इकलौते विधायक सतीश यादव पिंटू ने दिल्ली में पार्टी प्रमुख मायावती से मुलाकात की है। सतीश ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए कहा है कि बहनजी का दिल एक मां की तरह एकदम निश्छल है। इस मुलाकात के बाद मायावती ने ट्वीट करके मतगणना के दिन रामगढ़ सीट के नतीजों को अटकाने के कारण हुए बवाल में बसपा के 250 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने का विरोध किया है। मायावती ने कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जांच पूरी होने तक केस के सिलसिले में पुलिस कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं करे।

सतीश यादव ने रामगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मौजूदा विधायक अशोक सिंह को हराया है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कद्दावर प्रदेश अध्यक्ष रहे जगदानंद सिंह के बेटे अजित सिंह राजद के टिकट पर लड़कर तीसरे नंबर पर रहे। सतीश यादव का यह दूसरा चुनाव था। 2024 में रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह ने जब बक्सर से सांसद चुने जाने के बाद सीट से इस्तीफा दिया था तो उपचुनाव में बसपा ने सतीश यादव को ही लड़ाया था। तब भाजपा के अशोक सिंह बहुत कडे़ मुकाबले में 1362 वोट से जीते थे और तब भी अजित सिंह 35 दूर तीसरे नंबर पर आए थे। इस बार भी अपनी-अपनी पार्टी से यही तीनों कैंडिडेट थे।

सतीश यादव के चाचा अंबिका यादव दो बार रह चुके हैं राजद के विधायक

सतीश यादव भी राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके चाचा अंबिका यादव राजद के टिकट पर रामगढ़ से 2009 में पहली बार उपचुनाव जीते थे। तब जगदानंद सिंह बक्सर से लोकसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली चले गए थे। 2010 के चुनाव में भी अंबिका यादव लालू यादव की पार्टी से ही जीते। 2015 के चुनाव में बीजेपी के अशोक सिंह ने उनको हरा दिया। 2020 का चुनाव आया तो राजद ने जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को टिकट दे दिया। तब अंबिका यादव ने मायावती की बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा और मात्र 189 वोट से हार गए। 2024 का उपचुनाव अंबिका ने भतीजे सतीश यादव को लड़ाया। पहली हार सवा साल बाद सतीश यादव 5 साल के कार्यकाल वाला विधानसभा चुनाव जीत गए हैं।

