मायावती से मिले बिहार के इकलौते बीएसपी विधायक सतीश यादव, कहा- एक मां की तरह…

संक्षेप: Bihar BSP MLA Satish Yadav Pintu: बिहार विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट से रोमांचक चुनावी मुकाबले में 30 वोट के अंतर से जीते बसपा के इकलौते विधायक सतीश यादव पिंटू ने दिल्ली में पार्टी प्रमुख मायावती से मुलाकात की है।

बिहार विधानसभा चुनाव में कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से रोमांचक चुनावी मुकाबले में 30 वोट के अंतर से जीते बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के इकलौते विधायक सतीश यादव पिंटू ने दिल्ली में पार्टी प्रमुख मायावती से मुलाकात की है। सतीश ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए कहा है कि बहनजी का दिल एक मां की तरह एकदम निश्छल है। इस मुलाकात के बाद मायावती ने ट्वीट करके मतगणना के दिन रामगढ़ सीट के नतीजों को अटकाने के कारण हुए बवाल में बसपा के 250 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने का विरोध किया है। मायावती ने कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जांच पूरी होने तक केस के सिलसिले में पुलिस कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं करे।

सतीश यादव ने रामगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मौजूदा विधायक अशोक सिंह को हराया है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कद्दावर प्रदेश अध्यक्ष रहे जगदानंद सिंह के बेटे अजित सिंह राजद के टिकट पर लड़कर तीसरे नंबर पर रहे। सतीश यादव का यह दूसरा चुनाव था। 2024 में रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह ने जब बक्सर से सांसद चुने जाने के बाद सीट से इस्तीफा दिया था तो उपचुनाव में बसपा ने सतीश यादव को ही लड़ाया था। तब भाजपा के अशोक सिंह बहुत कडे़ मुकाबले में 1362 वोट से जीते थे और तब भी अजित सिंह 35 दूर तीसरे नंबर पर आए थे। इस बार भी अपनी-अपनी पार्टी से यही तीनों कैंडिडेट थे।