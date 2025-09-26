बिहार बोर्ड टॉपर्स घोटाला के आरोपी बच्चा राय ओवैसी की पार्टी में, महुआ से दावेदारी; AIMIM से टिकट?

2016 में बिहार बोर्ड की बदनामी और किरकिरी कराने वाले टॉपर्स घोटाला के मुख्य आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) में शामिल हो गए। खुद को महुआ विधानसभा सीट से पार्टी का कैंडिडेट घोषित कर चुके बच्चा राय ने गुरुवार को सीमांचल दौरे पर बिहार आए ओवैसी से मुलाकात भी की है और दावा किया है कि 6 अक्टूबर को महुआ में ओवैसी की सभा होगी। महुआ इस चुनाव में राज्य की सबसे हॉट सीट बन चुकी है जहां राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सिटिंग विधायक मुकेश रोशन को राजद से निकाले गए लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव भी खुली चुनौती दे रहे हैं।

बच्चा राय वैशाली जिले के भगवानपुर में चल रहे वीआर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जब 2016 में बिहार बोर्ड का टॉपर्स घोटाला सामने आया था। उस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा की आर्ट्स टॉपर रुबी राय ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में पॉलिटिकल साइंस को प्रॉडिगल साइंस कहा था और अपने विषय से जुड़े दूसरे सवालों का गलत जवाब दिया था। इसी तरह इंटर साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ भी इंटरव्यू में पानी का केमिकल फॉर्मूला तक नहीं बता पाए। टॉपर्स के इंटरव्यू ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये दोनों इसी वीआर कॉलेज के स्टूडेंट थे। बाद में कुछ टॉपर्स को फिर से परीक्षा देना पड़ा और कॉपी उनके द्वारा नहीं लिखने की बात साबित होने के बाद गिरफ्तारी भी हुई। इस केस में बच्चा राय मास्टरमाइंड और किंगपिन की तरह सामने आए।