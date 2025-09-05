Bihar BJP will celebrate Seva Pakhwada on PM Modi birthday door to door Mahasampark campaign will also be run PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा, घर-घर महासंपर्क अभियान भी चलेगा, Bihar Hindi News - Hindustan
PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा, घर-घर महासंपर्क अभियान भी चलेगा

बिहार भाजपा पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी। जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा इसके साथ ही घर-घर महा संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी।

लाइव हिन्दुस्तान, पटना Fri, 5 Sep 2025 06:42 PM
PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा, घर-घर महासंपर्क अभियान भी चलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार भाजपा पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी। यह 17 सितंबर को शुरू होकर महात्मा गांधी की जयंती दो अक्टूबर तक चलेगा। इसको लेकर शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सेवा पखवाड़ा सह संपर्क अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।

उन्होने बताया कि इस बार सेवा पखवाड़ा के दौरान पार्टी “महा संपर्क अभियान” भी चलाएगी, जिसके तहत कार्यकर्ता घर-घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बताएंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई सांगठनिक बैठक में पार्टी की आगामी कार्य योजनाओं पर मंथन हुआ।

इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने केरल कांग्रेस के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी। जिसमें बीड़ी पर जीएसटी को लेकर तंज कसते हुए बिहार की तुलना बीड़ी से की गई थी। जायसवाल ने कहा, कि यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है, कि वह बिहार और बिहारी को किस नजरिए से देखती है। आज बिहार की जनता खुद को अपमानित महसूस कर रही है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि बिहारी के प्रति उसकी सोच इतनी तुच्छ क्यों है?

इस दौरान दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को आयोजित बिहार बंद को बदनाम करने के लिए राजद ने एक सोची-समझी साजिश रची। उन्होने किया कि 'मुझे जानकारी मिली है कि आठ गाड़ियों से अलग-अलग स्थानों पर लोगों को भेजा गया और बंद के दौरान बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, ताकि पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा सके'।