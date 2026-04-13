अपने ही घर में नितिन नवीन को भूली भाजपा, बिहार में मोदी के साथ अब भी लग रहा नड्डा का फोटो!
Bihar BJP News: बिहार में पहला सीएम बनाने से दो दिन दूर भाजपा सरकार गठन में ऐसी मगन है कि वो पटना से निकलकर पार्टी अध्यक्ष बने नितिन नवीन को ही भूल गई है। प्रदेश टीम ने पोस्टर पर पुराने चीफ जेपी नड्डा का फोटो लगा दिया।
Bihar BJP News: बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री और अपनी अगुवाई में एनडीए सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का फोटो अध्यक्ष की जगह छप जा रहा है। बिहार के ही रहने वाले और पटना में कई बार विधायक और मंत्री रहे नितिन नवीन चार महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली जा चुके हैं। वैसे, जगत प्रकाश नड्डा भले मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के हों, लेकिन उनका भी जन्म और उनकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पटना में ही हुई है।
आंबडेकर जयंती के मौके पर अपने कार्यक्रम और तैयारियों की जानकारी देने के लिए 12 अप्रैल को भाजपा ने प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया था, जिस दौरान यह पोस्टर लगा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही इस भूल पर नेताओं की नजर गई तो इस पोस्टर को हटा दिया गया और पार्टी कार्यालय के अटल सभागार के मूल बैकग्राउंड पर पीसी संपन्न हुई। उस पोस्टर में प्रदेश नेतृत्व से बिहार अध्यक्ष संजय सरावगी और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा का फोटो है लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर है। अब भाजपा के पोस्टर-बैनर में उस जगह पर नितिन नवीन के फोटो लगते हैं। नड्डा वाला पोस्टर हटाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो फोटो आप नीचे देख सकते हैं।
पीसी में राज्य सरकार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) कल्याण मंत्री और भाजपा के नेता लखेंद्र पासवान ने बताया था कि 13 अप्रैल को बापू सभागार में उनका विभाग जयंती से पहले एक दिन का समग्र शिक्षा समागम कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के आने की बात कही थी, लेकिन आज कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा अन्य नेता ही पहुंचे।
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लखेंद्र पासवान ने बताया था कि 13 अप्रैल को बाबा साहेब आंबेडकर की मूर्ति और प्रतिमाओं की साफ-सफाई करके जयंती कार्यक्रम आयोजित होंगे। लखेंद्र पासवान ने कहा है कि भाजपा अगले 20 दिनों तक आंबेडकर को केंद्र में रखकर गांव-गांव में विविध कार्यक्रम करेगी। भाजपा का 14 अप्रैल को भी पटना से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में आंबेडकर जयंती कार्यक्रम है।