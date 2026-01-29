मोदी सरकार के बजट से पहले बीजेपी प्रवक्ता ने गिनाई बिहार को मिली केंद्रीय सहायता
बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोदी सरकार के बजट से पहले यूपीए के कार्यकाल में बिहार को मिली सहायता से तुलना की है और कहा कि राज्य को तीन गुना ज्यादा मदद मिली है।
नरेंद्र मोदी सरकार के बजट से पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि एनडीए सरकार के दौरान बिहार को यूपीए सरकार से तीन गुना ज्यादा मिला है, जो राज्य को पूर्वोदय के केंद्र में रखता है। उन्होंने कहा कि UPA सरकार ने सौतेला व्यवहार और भेदभाव किया, वहीं मोदी ने बिहार को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बिहार को पहले की तुलना में केंद्र से तीन गुना अधिक सहायता मिली है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के साथ आम लोगों के जीवन में ठोस सुधार आए हैं।
नीरज कुमार ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2004-2014 के बीच बिहार को केंद्र से लगभग 2.80 लाख करोड़ रुपये की सहायता मिली। नरेंद्र मोदी की सरकार में यह सहायता 9.23 लाख करोड़ तक पहुंच गई है जो पहले से तीन गुना से अधिक है। बिहार को चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय करों से 1.43 लाख करोड़ रुपये मिले हैं जो पिछले साल के मुकाबले 14 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने सड़क, बिजली, बाढ़ प्रबंधन के लिए बिहार को 59 हजार करोड़ का पैकेज दिया था।
नीरज कुमार ने पीएम किसान सम्मान निधि, मखाना बोर्ड, पश्चिमी कोसी नहर, उज्जवला योजना जैसे पहल की याद दिलाते हुए विधानसभा चुनाव से पहले चालू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए केंद्रीय मदद का भी जिक्र किया। इस योजना के तहत जीविका दीदियों को 10000 हजार रुपये की नकद सहायता पहले और बाद में रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक देने का प्रावधान है। चुनाव से पहले सरकार ने इस योजना के तहत बिहार में बड़ी संख्या में महिलाओं को नकद 10 हजार रुपये दिए थे।
नीरज ने कहा कि राज्य की नेशनल हाइवे की 90 फीसदी सड़कें अब डबल या उससे ज्यादा लेन की हैं। पटना-पूर्णिया और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे के बनने के बाद माल परिवहन सस्ता और तेज हो जाएगा। उन्होंने पूर्णिया में नए एयरपोर्ट और रेल लाइन के 100 फीसदी बिजलीमय होने का श्रेय भी एनडीए को दिया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से 4 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, जिनको इलाज में 1000 करोड़ से ऊपर की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास का उदाहरण है।