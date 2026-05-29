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बिहार बीजेपी में संजय सरावगी की नई टीम घोषित; बचौल समेत 14 प्रदेश उपाध्यक्ष, जितेंद्र को युवा मोर्चा की कमान

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश के बाद बिहार में प्रदेश पदाधिकारियों और विभिन्न मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल समेत 14 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कुल 38 नेताओं को संजय सरावगी की टीम में जगह मिली है। 

बिहार बीजेपी में संजय सरावगी की नई टीम घोषित; बचौल समेत 14 प्रदेश उपाध्यक्ष, जितेंद्र को युवा मोर्चा की कमान

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बिहार में प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की नई टीम का ऐलान हो गया है। पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, पवन जायसवाल और प्रणव यादव समेत 14 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सात प्रदेश मोर्चा के अध्यक्ष के नामों की भी घोषणा की गई है। इसमें भाजपा प्रदेश युवा मोर्चा की कमान जितेंद्र सिंह को मिली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश के बाद शुक्रवार को पदाधिकारियों की सूची जारी की गई।

14 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए

हरिभूषण ठाकुर बचौल, राकेश कुमार, संतोष पाठक, मनोज कुमार सिंह, अनामिका पासवान, शोभा सिंह, पवन जायसवाल, प्रणव कुमार यादव, संतोष रंजन राय, नंद प्रसाद चौहान, अनिल ठाकुर, मुकेश शर्मा (औरंगाबाद), शीला कुशवाहा और बलराम मंडल को प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है।

5 प्रदेश महामंत्री

भाजपा ने सरोज रंजन पटेल, धनराज शर्मा, प्रीति शेखर, नितिन अभिषेक और राजेश झा उर्फ राजू झा को प्रदेश महामंत्री बनाया है।

(खबर अपडेट की जा रही है)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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