Hindi NewsBihar NewsBihar BJP president to be changed Dilip Jaiswal returns to Nitish government as minister
बिहार में बदलेगा भाजपा अध्यक्ष, नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के बाद क्यों चर्चा

बिहार में बदलेगा भाजपा अध्यक्ष, नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के बाद क्यों चर्चा

संक्षेप: बिहार में भाजपा अपना अध्यक्ष बदलने वाली है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मंत्री बनकर फिर से नीतीश सरकार में लौट गए हैं। उनकी जगह किसी नए चेहरे को बिहार में भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है।

Thu, 20 Nov 2025 12:48 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपना अध्यक्ष बदलेगी। भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल मंत्री बनकर वापस नीतीश सरकार में लौट गए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा के ‘एक नेता एक पद’ सिद्धांत के तहत उनकी जगह किसी नए नेता को बिहार में भाजपा संगठन की कमान सौंपी जाएगी। पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। जायसवाल इससे पहले भी नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्हें राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था।

बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अलावा 24 अन्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें दिलीप जायसवाल का नाम भी शामिल है।

दिलीप कुमार जायसवाल विधान परिषद कोटे से नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए हैं। वह भाजपा के एमएलसी हैं। बता दें कि पिछले साल जुलाई महीने में सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद उनकी जगह दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि, जायसवाल भी उस समय नीतीश कैबिनेट का हिस्सा थे और राजस्व मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। फिर इस साल फरवरी महीने में उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह संजय सरावगी को राजस्व मंत्री बनाया गया था।

दिलीप जायसवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। उनके नेतृत्व में ही भाजपा ने बिहार में लोकसभा और फिर अब विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। अब वह फिर से सरकार में लौट गए हैं तो आगामी महीनों में उनकी जगह किसी नए चेहरे को बिहार भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है।

