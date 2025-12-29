Hindustan Hindi News
Bihar BJP president Sanjay Sarawagi met with PM Modi he gifted memento featuring a picture of Punoura Dham
पीएम मोदी से मिले बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी; पुनौरा धाम की फोटो वाला मोमेंटो दिया

पीएम मोदी से मिले बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी; पुनौरा धाम की फोटो वाला मोमेंटो दिया

संक्षेप:

बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सरावगी ने उपहार स्वरूप पुनौरा धाम की तस्वीर वाला मोमेंटो दिया। इस दौरान बिहार के विकास, संगठन और मखाना को लेकर चर्चा हुई।

Dec 29, 2025 02:44 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होने उनसे आशीर्वाद लिया, साथ ही बिहार के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान सरावगी ने पीएम मोदी को उपहार स्वरूप मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम की तस्वीर वाला मोमेंटो और मधुबनी पेंटिंग बनी शॉल भेंट की। विशेष धातु से बने इस मोमेंटो में भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी की तस्वीर सुंदर तरीके से उकेरी गई है। बिहार बीजेपी की कमान संभालने के बाद संजय सरावगी की पीएम मोदी के साथ ये पहली मुलाकात है।

बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार के विकास को लेकर लंबी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने बिहार की विशिष्ट पहचान मखाना को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने मखाना उत्पादन से जुड़े किसानों की स्थिति, उनके हित, रोजगार की संभावनाओं और मूल्य संवर्धन पर गहन विमर्श किया तथा मखाना किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके अलावा, मिथिला और बिहार के सर्वांगीण विकास को लेकर भी संवाद किया और मार्गदर्शन दिया।

संजय सरावगी ने पीएम मोदी से मुलाकात का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज नई दिल्ली में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टाचार भेंट कर उनका सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रतीक-चिह्न स्वरूप मां जानकी की जन्मस्थली पुनौराधाम का मोमेंटो तथा मिथिला पेंटिंग से निर्मित शॉल भेंट कर उनका अभिवादन किया। साथ ही संगठन की सुदृढ़ता, मखाना, मिथिला पेंटिंग एवं बिहार के सर्वांगीण विकास से जुड़े विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

सरावगी ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्रसेवा के प्रति उनका समर्पण हम सभी के लिए सतत प्रेरणास्रोत है। उनका सानिध्य एवं मार्गदर्शन जनसेवा एवं संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन में सदैव पथप्रदर्शक बना रहेगा। आपको बता दें दिलीप जायसवाल के बाद संजय सरावगी को बिहार भाजपा की जिम्मेदारी बीजेपी आलाकमान ने सौंपी है।