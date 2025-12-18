Sanjay Saraogi LIVE: बिहार BJP के नए बॉस संजय सरावगी संभालेंगे कु्र्सी, दरभंगा से पटना रवाना

संक्षेप: Sanjay Saraogi LIVE: दरभंगा से पटना पहुंचने के बाद संजय सरावगी का भव्य स्वागत करने की तैयारी है। वे सबसे पहले हाई कोर्ट के पास बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वे कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ खुली जीप में सवार होकर पार्टी दफ्तर के लिए निकलेंगे।

बिहार बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन है। दरभंगा विधानसभा सीट से पार्टी के विधायक संजय सरावगी आज बिहार बीजेपी के नए बॉस के तौर पर कुर्सी संभालेंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दरभंगा सदर सीट से विधायक और पूर्व मंत्री संजय सरावगी को सोमवार को पार्टी की बिहार इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई थी।

इसमें कहा गया थी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सरावगी को पार्टी की बिहार इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है और यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सरावगी (56) प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल की जगह लेंगे। सरावगी लगातार पांच बार के विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। सरावगी को दरभंगा और मिथिला क्षेत्र में भाजपा का चर्चित एवं पुराना चेहरा माना जाता है।

11:40 AM- Sanjay Saraogi LIVE: संजय सरावगी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दरभंगा जिले के कार्यकर्ताओं में खुशी का संचार हो गया है और बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े लोग उनके आवास पर पहुंच कर मुलाकात कर रहे हैं तथा बधाई दे रहे हैं। जैसे ही यह खबर दरभंगा पहुंची, उनके आवास पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक इकठ्ठा हो गए। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को गुलाल लगाया, लड्डू बांटे और जमकर पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया।

11:29 AM- Sanjay Saraogi LIVE: बिहार बीजेपी ने एक्स पर लिखा, ' प्रदेश अध्यक्ष ने दरभंगा आवास से पटना के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान बिठौली चौक पर भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा उनका आत्मीय एवं उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया, जो संगठन के प्रति विश्वास और स्नेह का प्रतीक है।

11:22 AM- Sanjay Saraogi LIVE: संजय सरावगी का जन्म 28 अगस्त 1969 को हुआ था और वह छात्र जीवन से अखिल भारतीय विधार्थी परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने 1995 में भाजपा की सदस्यता ली और इसके बाद उन्हें युवा मोर्चा में जिम्मेदारी मिली। श्री सरावगी पहली बार दरभंगा नगर निगम के वार्ड छह से चुनाव जीते थे।

11:15 AM- Sanjay Saraogi LIVE: संजय सरावगी ने माता के दर्शन के बाद संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के बाद वह अपने पैतृक शहर दरभंगा पहुंचे और मां श्यामा माई के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा कि यहीं से उन्हें शक्ति मिलती है और मां के आशीर्वाद से ही उन्हें लगातार छठी बार जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मिली प्रचंड जीत के बाद सभी सहयोगी दलों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए भाजपा संगठन को और मजबूत करने का क्रम उनके कार्यकाल में भी जारी रहेगा।

11:11 AM- Sanjay Saraogi LIVE: दरभंगा सदर के छठी बार विधायक बने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय सरावगी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वह उस विश्वास पर खरे उतरने का हरसंभव प्रयास करेंगे। बिहार भाजपा के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम की घोषणा के बाद संजय सरावगी दरभंगा के ऐतिहासिक सिद्ध पीठ माता के स्थान श्यामा माई मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया।

10:50 AM- Sanjay Saraogi LIVE: बिहार के नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष संजय सरावगी मंगलवार को दरभंगा के शिवाजीनगर, जीतूगाछी स्थित प्रसिद्ध श्री श्याम बाबा मंदिर में खाटू नरेश की पूजा-अर्चना की।संजय सरावगी ने इस अवसर पर कहा कि अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से करने तथा पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर करने की कामना के साथ उन्होंने बाबा खाटू श्याम की पूजा अर्चना की।

इससे पहले दरभंगा के विधायक संजय सरावगी को बिहार भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद आज दिनभर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। विभिन्न संगठनों के लोग, समर्थक और राजनीतिक कार्यकर्ता उनके आवास पहुंचते रहे और बधाई और शुभकामनाएं देते रहे।