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नए सीएम पर BJP विधायक भी बेखबर! मैथिली ठाकुर बोलीं- कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हमको भी उत्सुकता

Apr 14, 2026 10:20 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar BJP CM: बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने भाजपा के मुख्यमंत्री के नाम के सवाल पर कहा कि उन्हें खुद भी नाम जानने की बहुत उत्सुकता है। मैथिली ने कहा कि नया सीएम जो भी होगा, वह सबके लिए मान्य होगा।

नए सीएम पर BJP विधायक भी बेखबर! मैथिली ठाकुर बोलीं- कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हमको भी उत्सुकता

Bihar BJP CM: बिहार में आज राज्य के नए और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन भाजपा के विधायक भी विधायक दल की बैठक के कुछ घंटे पहले तक इस बात से बेखबर हैं कि भाजपा किसे सीएम बना रही है। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर मीडिया के सवाल पर कहा कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह जानने के लिए वे खुद भी उतनी ही उत्सुक और उत्साहित हैं, जितना बिहार की आम जनता है। बता दें कि भाजपा के विधायक दल की पटना में शाम 3 बजे बैठक है, जिसमें पार्टी अपने नेता का चुनाव करेगी। बैठक में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। संभव है कि भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल हों, जो पटना आ रहे हैं। भाजपा विधायक दल के नेता पद पर इस समय सम्राट चौधरी हैं।

मैथिली ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश को 'विकास पुरुष' के नाम से जानती है और यह पहचान उन्होंने अपने काम के दम पर बनाई है। विधायक ने जोर देकर कहा कि आज बिहार में जो सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं, उसका पूरा श्रेय नीतीश को ही जाता है। उनकी नीतियों के कारण ही बिहार के लोग राज्य में आराम से और पूरी आजादी के साथ रह पा रहे हैं।

कौन संभालेगा बिहार की कमान?

बिहार का अगला मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको मिलेगी? इस सवाल पर मैथिली ठाकुर ने किसी नाम का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा, "अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा, वह हम सभी को स्वीकार्य होगा। लेकिन हाँ, हमारे मन में भी यह जानने की काफी जिज्ञासा है कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो बिहार को आगे ले जाएगा।" उनके इस बयान से साफ है कि सत्ता के गलियारों में अभी नाम को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।

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विधायक ने यह भी कहा कि बिहार आज जिस 'बेहतर' स्थिति में है, उसे बनाए रखना और आगे ले जाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। नीतीश कुमार के 20 साल के कामकाज को उन्होंने बिहार के आधुनिक इतिहास का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने अंत में अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा कि हम सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब अगले मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा उठेगा। फिलहाल, मैथिली ठाकुर के इस बयान ने बिहार की राजनीति में सस्पेंस को और बढ़ा दिया है।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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