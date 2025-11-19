Hindustan Hindi News
कौन हैं बिहार में दूसरी बार डिप्टी CM बनने जा रहे सम्राट चौधरी, कभी नीतीश के खिलाफ भरी थी हुंकार

संक्षेप: Bihar BJP News Today: बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को चुन लिया है। चौधरी पिछली सरकार में भी उपमुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने इस बार तारापुर सीट पर जीत से विधायक के तौर पर एंट्री ली है।

Wed, 19 Nov 2025 12:38 PMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को चुन लिया है। जबकि, विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं। चौधरी पिछली सरकार में भी उपमुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने इस बार तारापुर सीट पर जीत से विधायक के तौर पर एंट्री ली है। एनडीए ने बिहार में शानदार 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है। नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।

कौन हैं सम्राट चौधरी

16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर गांव में जन्मे सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 6 बार के विधायक और सांसद हैं। जबकि, उनकी मां पार्वती देवी तारापुर सीट से विधायक रह चुकी हैं। स्थानीय स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की है।

साल 1990 में चौधरी ने राजनीति में एंट्री ली थी। तब राबड़ी देवी की अगुवाई वाली सरकार में वह कृषि मंत्री बने थे। साल 2000 और 2010 में वह परबट्टा क्षेत्र से विधायक चुने गए। साल 2010 में वह बिहार विधानसभा में विपक्ष के चीफ व्हिप भी बने।

नीतीश कुमार के खिलाफ खोल चुके हैं मोर्चा

खास बात है कि भाजपा अध्यक्ष रहते हुए चौधरी ने खुलकर नीतीश सरकार का विरोध किया था। खास बात है कि उस दौरान वह पगड़ी पहने हुए नजर आते थे, जो उन्होंने नीतीश कुमार को हटाने की कसम के तौर पर पहनी हुई थी। जुलाई 2024 में जब नीतीश की भाजपा के साथ गठबंधन में वापसी हुई, तब उन्हें बगैर पगड़ी के देखा गया था।

राजद को दिया बड़ा झटका

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चौधरी साल 2014 में राष्ट्रीय जनता दल बंटवारे की योजना बना रहे थे। उस दौरान उन्होंने 13 विधायकों को तोड़कर अलग समूह बनाने की तैयारी की थी। हालांकि, वह बाद में भाजपा में शामिल हो गए। 2 जून 2014 में वह जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री बने।

भाजपा में संभाली बड़ी जिम्मेदारी

मार्च 2023 में चौधरी को भाजपा का बिहार अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने तब संजय जायसवाल की जगह ली थी। कहा जाता है कि चौधरी का चुनाव पार्टी के ओबीसी और खासतौर सो कोरी/कुशवाहा जनाधार मजबूत करने के इरादे से किया गया था। साल 2024 में वह भाजपा विधायक दल के नेता बने और बाद में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाली।

स्पीकर पद पर जारी अटकलें

पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि सीटों के लिहाज से दोनों बड़े दल भाजपा और जदयू विधानसभा स्पीकर पद के लिए दावा पेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जदयू के विजय चौधरी और भाजपा के प्रेम कुमार अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। निवर्तमान विधानसभा में भाजपा के नंद किशोर यादव अध्यक्ष जबकि जदयू के नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष हैं।

कुल 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की है, जिसमें भाजपा को 89, जदयू को 85, लोजपा (रामविलास) को 19, हम को पांच और रालोमो को चार सीटें मिली हैं।

