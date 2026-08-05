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24 घंटे के अंदर प्रशांत किशोर से बांकीपुर में कूड़े उठवाने लगी भाजपा, 2 दिन वाली चेतावनी भी दी

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के संयोजक विकास मेहता ने जन सुराज पार्टी के नेता और बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर से जीत के 24 घंटे के अंदर इलाके के कूड़े-कचरे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है।

Bankipur Garbage
बिहार भाजपा के आईटी सेल संयोजक विकास मेहता ने 4 अगस्त की शाम यह दो फोटो शेयर करके लिखा है कि 2 दिन में यह साफ नहीं हुआ तो इसे वो प्रशांत किशोर के ऑफिस के बाहर रखवा देंगे।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की आईटी सेल के संयोजक विकास मेहता ने बांकीपुर सीट के नतीजों के 24 घंटे के अंदर इलाके में कूड़ा-कचरा को लेकर नव-निर्वाचित विधायक और जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। विकास मेहता ने नए-नवेले विधायक से ना सिर्फ यह पूछा है कि कचरा कब उठेगा, बल्कि यह चेतावनी भी दी है कि अगर दो दिन के अंदर यह साफ नहीं हुआ तो वो इस कचड़े को प्रशांत किशोर के ऑफिस के बाहर फिकवा देंगे। आपको पता दें कि भाजपा नेता सीता साहू इस समय पटना नगर निगम की मेयर हैं और साफ-सफाई का काम नगर निगम के अंदर आता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा खाली की गई इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान के बाद 3 अगस्त को मतगणना के नतीजे आए थे। प्रशांत किशोर ने भाजपा कैंडिडेट नीरज सिन्हा को 19324 वोट के बड़े अंतर से हराया है।

भाजपा आईटी सेल के बिहार संयोजक विकास मेहता ने 4 अगस्त को एक फेसबुक पोस्ट में कचड़े की दो तस्वीर छापकर लिखा है- ‘2 दिन का समय है तुम्हारे पास, वरना जहां जन सुराज का ऑफिस था, उसी के अंदर कचरा फेकेगे। विधायक प्रशांत किशोर जी, ये कचरा कब उठेगा, जब बांकीपुर की जनता मर जाएगी तब। अब यह मत बोलना कि ये बिहार सरकार का काम है क्योंकि तुम्हारे लोगों ने (कहा) यह विधायक का काम है। तो आओ, मेरे घर का कचरा उठाओ, वरना ये सारा कचरा तुम्हारे ऑफिस के बाहर रखेंगे।’

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भाजपा के लिए बांकीपुर में हार सदमाजनक है, क्योंकि एक तो 31 साल से यह सीट पार्टी के कब्जा में थी और दूसरी यह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है। 10 महीने पहले ही नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने इस सीट को लगातार पांचवी बार जीता था और उनकी जीत का अंतर भी 52 हजार से कुछ ही कम था। लेकिन, उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट नीरज सिन्हा को 45 हजार से भी कम वोट मिला जो नितिन नवीन की जीत के मार्जिन से भी कम है। नितिन नवीन 2025 में 62 परसेंट से ज्यादा वोट के साथ एकतरफा जीते थे।

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लेकिन इस चुनाव में भाजपा को 34 परसेंट से कुछ ज्यादा वोट हासिल हुआ। प्रशांत किशोर को 49 फीसदी से ज्यादा वोट शेयर के साथ 64151 वोट लेकर पहली बार विधानसभा पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी नवंबर में विधानसभा का चुनाव और उससे पहले चार सीटों के उपचुनाव भी लड़ी थी, लेकिन अब तक कोई सीट नहीं जीत पाई थी। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार व नेता प्रशांत किशोर पार्टी के पहले विधायक हैं।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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