जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, दिलीप जायसवाल ने बताई रणनीति

बिहार के एक दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली। जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति बनी। जानकारी देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूरा एनडीए एकजुट होकर मतदाता के पास जाए, संवाद और समन्वय को भी धारदार बनाया जाएगा

आगामी बिहार चुनाव के मद्देनजर पटना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली। जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत तमाम पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद जानकारी देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी और एनडीए के गठबंधन सहयोगी दलों के बीच कैसे संवाद और समन्वय को धारदार बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा पूरा एनडीए एकजुट होकर मतदाता के पास जाए, इस पर मंथन हुआ है।

इससे पहले बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होने कहा कि विकास के नाम पर लालू यादव कहते थे, कि रोड बना देंगे तो पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी और जानवरों के खुर खराब हो जाएंगे। पलायनवाद पर लालू महिमामंडन करते थे, और कहते थे कि बिहार का लोग गमछा पहनकर जाता है, सूट पहनकर लौटता है। लेकिन आज तक आरजेडी ने माफी नहीं मांगी।

नड्डा ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, यही इनका विजन और मिशन है। उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, बिहार या भारत की जनता से कोई मतलब नहीं। बिहार के बारे में चर्चा करें तो दो तस्वीर सामने आती है, एक अंधकारमय बिहार और दूसरा उजाले की ओर बढ़ता बिहार। पहले वोटबैंक के लिए तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, हर काम में भ्रष्टाचार होता था, हत्या-अपहरण आम बात हो गई थी। आज एनडीए सरकार में बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश जी नेतृत्व में बिहार कई बड़े बदलाव हुए हैं। मुझे खुशी है कि महिला सशक्तिकरण में बिहार ने अपने आप को साबित किया है।