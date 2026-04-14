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Bihar BJP CM LIVE: नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा, नए सीएम का नाम होगा तय; कल पटना में शपथ

Bihar BJP CM LIVE: आज एनडीए विधानमंडल दल की बैठक भी होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार के नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। यानी बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का फैसला इस बैठक में हो सकता है। इसके अलावा पटना में दिग्गज नेताओं का जुटान भी होगा।

Bihar BJP CM LIVE: नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा, नए सीएम का नाम होगा तय; कल पटना में शपथ

Bihar Chief Minister Nitish Kumar with Deputy Chief Minister Samrat Choudhary

Nishant Nandan| लाइव हिन्दुस्तान,पटना | Tue, 14 Apr 2026 08:44 AM IST
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Bihar BJP CM LIVE: बिहार में नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच आज और अगले कुछ दिनों तक बिहार में सियासी तापमान चरम पर रहेगा। आज पटना में नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। इस बात की अटकलें तेज हैं कि कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद शुरू होगी नई सरकार और नए मुख्यमंत्री की कवायद।

आज एनडीए विधानमंडल दल की बैठक भी होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार के नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। यानी बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का फैसला इस बैठक में हो सकता है। इसके अलावा पटना में दिग्गज नेताओं का जुटान भी होगा। बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना में होंगे तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के भी पटना पहुंचने की बात कुछ मीडिया रिपोर्ट में कही जा रही है।

तेजस्वी यादव क्या बोले

राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में कुर्सी-कुर्सी का खेल चल रहा है। सरकार ही सरकार बना रही है। अब बिहार की सरकार रिमोट से चलेगी। जो भी सीएम बनेंगे, उनको जनता का जनादेश नहीं है। वे जनता के सीएम नहीं होंगे, क्योंकि एनडीए जिनके नाम पर चुनाव लड़ा था, उन्हें सत्ता से बेदखल किया जा रहा है।

सोमवार को प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जाते-जाते बिहार का खजाना खाली कर दिये। नेता विपक्ष ने बताया कि छात्र राजद का नाम बदलकर सोशलिस्ट स्टूडेंटस एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर दिया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा, समानता और सशक्तीकरण की दिशा में छात्रों के बीच संगठन को विस्तार देना और छात्रों के हित में देशभर के विश्वविद्यालयों में छात्रों के मुद्दे पर संघर्ष और आंदोलन खड़ा करना है। मौके पर मंगनी लाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दिकी, प्रो. नवल किशोर यादव, अशोक सिंह, शक्ति सिंह आदि थे।

14 Apr 2026, 08:44:32 AM IST

Bihar BJP CM LIVE: मैथली ठाकुर ने की नीतीश की तारीफ

बिहार के मुख्यमंत्री के घोषणा पर भाजपा विधायक मैथली ठाकुर ने कहा, "आज सब स्पष्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सभी लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। आज हम बिहार में स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं तो वो नीतीश कुमार के कारण है।"

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14 Apr 2026, 08:44:16 AM IST

Bihar BJP CM LIVE: नए सीएम विकास कार्यों को आगे ले जाएंगे : राधामोहन

पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि बिहार का जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा, वह कुशल योग्य और प्रभावी व्यक्तित्व वाला होगा। नया मुख्यमंत्री बिहार के विकास कार्यों को और आगे ले जाएगा। राधामोहन सिंह ने पटना में सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की जोड़ी बिहार को विकास के रास्ते पर ले आयी। जब, 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, तब राज्य का बुरा हाल था।

विकास का नामोनिशान नहीं था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की बेदाग छवि ने बिहार को बहुत कुछ दिया है। यह भी कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सीएम थे, न की जदयू के। इसी प्रकार जो नया सीएम होगा, वह भी एनडीए का होगा, न की किसी खास पार्टी का।

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14 Apr 2026, 08:21:39 AM IST

Bihar BJP CM LIVE: क्या बोले रामकृपाल यादव

बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, "मुख्यमंत्री(नीतीश कुमार) ने खुद यह निर्णय लिया है और वो राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। उन्होंने तय किया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। आज NDA के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। आज हमारी भाजपा की बैठक है..."

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14 Apr 2026, 08:05:24 AM IST

Bihar BJP CM LIVE:नितिन नवीन और शिवराज चौहान साथ पहुंचेंगे पटना

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को सुबह 11 बजे पटना आएंगे। उनके साथ कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे। पर्यवेक्षक बनाए गए चौहान की मौजूदगी में विधानमंडल दल के नेता का चुनाव होगा। पटना एयरपोर्ट पर बिहार भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। मंगलवार को ही राज्य के नये मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है।

पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पटना में मौजूदगी महवत्पूर्ण होगी। नवीन 29 मार्च को बांकीपुर विधानसभा से इस्तीफे का पत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को देकर पटना से रवाना हुए थे। इस तरह दो सप्ताह बाद नितिन नवीन पटना पहुंच रहे हैं।

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14 Apr 2026, 07:56:47 AM IST

Bihar BJP CM LIVE:बुधवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण

बुधवार को सुबह 11 बजे नई सरकार का लोकभवन में शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत और कितने मंत्री शपथ लेंगे, यह तस्वीर मंगलवार को ही साफ होगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को लोकभवन सचिवालय और पटना जिला प्रशासन में तैयारियां तेज दिखीं। सुबह पटना के डीएम और एसएसपी लोकभवन गए। उन्होंने राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा से मुलाकात की। लोकभवन के पिछले हिस्से में बने हॉल (जर्मन हैंगर) का जायजा लिया। यहां अधिकतम एक हजार लोगों के बैठने की जगह है।

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14 Apr 2026, 07:48:21 AM IST

Bihar BJP CM LIVE: बिहार को मिलेगा नया सीएम

आज का दिन बिहार की सियासत में दो हिस्सों में बंटा होगा। पहला सत्र नीतीश कुमार की विदाई जबकि दूसरे सत्र में नये मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री के चयन को लेकर गहमागहमी रहेगी। भाजपा ने केन्द्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तथा केंद्रीय मंत्री चौहान की मौजूदगी में पार्टी अपने नेता का चयन करेगी। चयनित नाम पर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में फैसला होगा और अगले 29-30 घंटे में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा।

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14 Apr 2026, 07:22:50 AM IST

Bihar BJP CM LIVE: जदयू दफ्तर से हटा ‘25 से 30 फिर से नीतीश’ वाला पोस्टर

सोमवार को दोपहर लगभग 12 बजे जदयू दफ्तर से बीते विधानसभा चुनाव का पोस्टर हटाया गया। इसमें नीतीश कुमार को लेकर की गयी घोषणाओं वाले पोस्टर भी शामिल थे। खासकर 25 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना था कि चुनाव हो चुके थे, लिहाजा वे अप्रासंगिक हो चुके थे। कुछ नेताओं के अनुसार हवा चलने के कारण कई पोस्टर फट गए थे, इसीलिए उन्हें भी हटाना आवश्यक था। लगभग डेढ़ बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकले और निर्माण कार्यों का जायजा लेने सारण पहुंचे। ढाई घंटे के बाद वे पटना वापस लौट गए। शाम को भी उनसे नेताओं का मिलना-जुलना हुआ।

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14 Apr 2026, 07:21:55 AM IST

Bihar BJP CM LIVE:चुनाव के समय किए वादे अब तक अधूरे : सहनी

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक मुकेश सहनी ने सोमवार को भाजपा सहित एनडीए के दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए के नेताओं ने विधानभा चुनाव में कई वायदे किए थे, लेकिन आज तक वे पूरे नहीं हुए हैं। सत्ताधारी दल के लोग सरकार-सरकार खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश मिला था, लेकिन अब भाजपा सत्ता में आने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है।

अभी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है, लेकिन जदयू कार्यालय से उनके नाम के कई पोस्टर हटाए जाने लगे। उन्होंने दावा किया अभी जो नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं, वे लोग भी कुछ दिनों में उनको भूल जाएंगे। उन्होंने दावा किया भाजपा की मंशा चुनाव के समय ही स्पष्ट थी। वह नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन, विरोध के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। आज जब मौका मिला तो नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया गया।

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14 Apr 2026, 07:21:08 AM IST

Bihar BJP CM LIVE: जो भी सीएम बने, उनको जनादेश नहीं है: तेजस्वी

राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में कुर्सी-कुर्सी का खेल चल रहा है। सरकार ही सरकार बना रही है। अब बिहार की सरकार रिमोट से चलेगी। जो भी सीएम बनेंगे, उनको जनता का जनादेश नहीं है। वे जनता के सीएम नहीं होंगे, क्योंकि एनडीए जिनके नाम पर चुनाव लड़ा था, उन्हें सत्ता से बेदखल किया जा रहा है।

सोमवार को प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जाते-जाते बिहार का खजाना खाली कर दिये। नेता विपक्ष ने बताया कि छात्र राजद का नाम बदलकर सोशलिस्ट स्टूडेंटस एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर दिया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा, समानता और सशक्तीकरण की दिशा में छात्रों के बीच संगठन को विस्तार देना और छात्रों के हित में देशभर के विश्वविद्यालयों में छात्रों के मुद्दे पर संघर्ष और आंदोलन खड़ा करना है। मौके पर मंगनी लाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दिकी, प्रो. नवल किशोर यादव, अशोक सिंह, शक्ति सिंह आदि थे।

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14 Apr 2026, 07:20:31 AM IST

Bihar BJP CM LIVE: ‘नीतीश जी, आप महामानव हैं, बिहार आपके बिना अधूरा’

केंद्रीय मंत्री सह हम (से) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद छोड़ने से पहले भावुक प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कहा कि आप महामानव हैं, बिहार आपके बिना अधूरा है। मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का फैसला आपका अपना है, जिसपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। पर बिहार आज गमजदा है। हर बिहारी कह रहा है कि ‘वी विल मिस यू नीतीश जी’।

जीतन राम मांझी ने कहा कि सबको पता है कि आपका यह ख्वाब था कि आप देश के चारों सदनों के सदस्य रहें। पर आपके इस ख्वाब ने करोड़ों दिलों को रुला दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार ने कई मुख्यमंत्रियों को आते-जाते देखा है, पर शायद यह पहला मौका है जब नीतीश जी के मुख्यमंत्री पद की छोड़ने की बात को सुनकर ही करोड़ों लोगों के आंखों में आंसू भर आए हैं।

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14 Apr 2026, 07:19:24 AM IST

Bihar BJP CM LIVE: पटना में दिग्गजों का जुटान

पटना में 14 और 15 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा बिहार से केंद्रीय मंत्री और सभी दलों के विधायक मौजूद रहेंगे। वीआइपी मूवमेंट को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आधा दर्जन मजिस्ट्रेट के साथ ही जगह- जगह पुलिस अफसरों और जवानों की प्रतिनयुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। खासकर आयकर गोलंबर से आर ब्लॉक, लोक भवन और मुख्यमंत्री आवास के पास वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती रहेगी।

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14 Apr 2026, 07:14:03 AM IST

Bihar BJP CM LIVE: शाम चार बजे एनडीए विधायकों की बैठक

एनडीए विधायकों को अगले तीन दिनों तक पटना में रहने का संदेश मिला है। इसके अलावा मंगलवार को चार बजे की बैठक को लेकर भी उन्हें सूचित किया गया है। इससे पहले जदयू विधायकों की एक अणे मार्ग में होने वाली बैठक अंतिम फैसले के पहले ही स्थगित हो गई थी।

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