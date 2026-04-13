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बिहार में BJP के पहले CM की ताजपोशी का प्लान तय, 15 अप्रैल को शपथ लेगी भगवा NDA सरकार

Apr 13, 2026 05:36 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar BJP CM: बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के चयन का रोडमैप सामने आ गया है। भाजपा के नेतृत्व में पहली एनडीए सरकार के गठन का पूरा प्लान बन गया है। कल 2 बजे जदयू, 3 बजे भाजपा और 4 बजे एनडीए की बैठक में सीएम चुना जाएगा।

बिहार में BJP के पहले CM की ताजपोशी का प्लान तय, 15 अप्रैल को शपथ लेगी भगवा NDA सरकार

Bihar BJP CM: बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पहले मुख्यमंत्री को चुनने का रोडमैप फाइनल हो गया है। भाजपा के किसी नेता के नेतृत्व में बिहार में पहली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के गठन का भी प्लान तय हो गया है। एनडीए विधायक दल का नया नेता सीएम बनेगा और अपने नाम पर गठबंधन से मुहर लगने के बाद राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा या करेगी। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष और मौजूदा सीएम नीतीश कुमार दोपहर 2 बजे सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक करेंगे। इस बैठक में नीतीश की जगह पर पार्टी किसी नए नेता को चुनेगी, क्योंकि वो सांसद बन गए हैं। 3 बजे भाजपा दफ्तर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नया नेता चुना जाता है या पुराने नेता सम्राट चौधरी को फिर से चुनकर सीएम पद पर प्रोमोट किया जाता है, इस पर सबकी नजर होगी।

दिल्ली से आ रहे भाजपा के पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे और नेता के नाम का ऐलान करेंगे। जदयू और भाजपा के विधायक दल की बैठकों के बाद शाम 4 बजे बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की मीटिंग होगी। इस बैठक में एनडीए के विधायक नीतीश की जगह लेने वाले नए नेता यानी नए मुख्यमंत्री को चुनेंगे। भाजपा विधायक दल के नेता का एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाना भी तय है। नेता के नाम के सिवा सब कुछ तय है। बिहार को नए सीएम के नाम की खबर शाम 3 बजे भाजपा दफ्तर से मिलेगी, जब वहां एमएलए की बैठक में शिवराज नाम का ऐलान करेंगे।

जदूय और भाजपा के विधायक दल की बैठकों से पहले चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी - रामविलास (लोजपा-आर), जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के विधायक दल की बैठकें भी हो सकती है। तीनों ही दल अपने पुराने नेता को बनाए रखेंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद जदयू के लिए एक नया नेता चुनना मजबूरी है। भाजपा को अगर विधायक दल के मौजूदा नेता सम्राट चौधरी को बदलना नहीं है तो मंगलवार की बैठक एक औपचारिकता है, जिसके जरिए नीतीश कुमार की सरकार में नंबर 2 सम्राट चौधरी को पार्टी अपने पहले मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेगी।

शपथ ग्रहण को लेकर 15 अप्रैल की तारीख तय हो चुकी है, समय का फैसला दिल्ली से इसके लिए आ रहे भाजपा के केंद्रीय नेताओं की व्यस्तता के हिसाब से होगा। अगर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह में कोई एक या दोनों आ रहे होंगे, तो संभावना है कि कार्यक्रम सुबह में आयोजित हो। भाजपा के नेताओं के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार प्राथमिकता है, जहां वो ममता बनर्जी को सरकार से हटाने के लिए एक कड़े चुनावी मुकाबले में फंसी है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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