मुकेश सहनी सिर्फ सहनी समाज का उपयोग करता है, VIP चीफ पर खूब बरसे दिलीप जायसवाल
संक्षेप: दिलीप जायसवाल ने मुकेश सहनी पर राजनीतिक दुकानदारी चलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं दिलीप जायसवाल ने यह भी आरोप लगाया कि मुकेश सहनी सिर्फ सहनी समाज का उपयोग करते हैं उनका अधिकार नहीं देते हैं।
बिहार चुनाव से पहले जुबानी जंग अब तीखी हो चुकी है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के मुखिया मुकेश सहनी पर बड़ा हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने मुकेश सहनी पर राजनीतिक दुकानदारी चलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं दिलीप जायसवाल ने यह भी आरोप लगाया कि मुकेश सहनी सिर्फ सहनी समाज का उपयोग करते हैं उनका अधिकार नहीं देते हैं।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता के पास मैसेज चला गया है कि ये अपनी नेतागिरी की राजनीतिक दुकानदारी के लिए पूंजी निवेश करते हैं। इनको जब सीट मिलता है तो उस सीट पर 100 फीसदी सहनी समाज का हक होना चाहिए तो ये सीट कहां देते हैं, किसको देते हैं? सहनी समाज देख रहा है और इस बार पूरे बिहार के सहनी समाज में इस बात को लेकर आक्रोश है। मुकेश सहनी सिर्फ सहनी का उपयोग करता है, सहनी को अधिकार नहीं देता है।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि जब तक सहनी को, जब तक निषाद समाज को उसका हक नहीं मिलेगा तब तक आपको राजनीतिक दुकानदारी करने का हक किसी ने नहीं दिया है। इस बार सहनी समाज ने मन बना लिया है कि मुकेश सहनी को राजनीति से हम दूर हटाएंगे। एनडीए के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर चलने का मन बना लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वोट लेंगे सहनी समाज का और टिकट लेंगे राजनीतिक दुकानदारी में, ये कैसे होगा?