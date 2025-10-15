बिहार बीजेपी की 18 कैंडिडेट की आखिरी लिस्ट जारी, तेजस्वी के सामने राघोपुर से किसे उतारा?

संक्षेप: बिहार भाजपा ने तीसरी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 18 नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में भाजपा ने राघोपुर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है।

Wed, 15 Oct 2025 11:31 PM

बिहार चुनाव के लिए भाजपा की तीसरी कैंडिडेट लिस्ट जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे की बची सभी 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने राघोपुर सीट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सामने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तीसरी सूची में रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, चिरैया, कोचाधामन समेत अन्य विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इससे पहले जारी दो सूचियों में पार्टी 71 और 12 कैंडिडेट के नाम घोषित कर चुकी है। भाजपा ने एनडीए के तहत अपने कोटे के सभी 101 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं।

बीजेपी की तीसरी कैंडिडेट लिस्ट में इन 18 नामों का ऐलान- रामनगर- नंदकिशोर राम

नरकटियागंज- संजय पांडेय

बगहा- राम सिंह

लौरिया- विनय तिवारी

नौतन- नारायण प्रसाद

चनपटिया- उमाकांत सिंह

हरसिद्धि- कृष्णनंदन पासवान

कल्याणपुर- सचिंद्र प्रसाद सिंह

चिरैया- लालबाबू प्रसाद गुप्ता

कोचाधामन- बीणा देवी

बायसी- विनोद यादव

राघोपुर- सतीश कुमार यादव

बिहपुर- कुमार शैलेंद्र

पीरपैंती- मुरारी पासवान

रामगढ़- अशोक कुमार सिंह

मोहनिया- संगीता कुमारी

भभुआ- भरत बिंद

गोह- रणविजय सिंह