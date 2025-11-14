Bisfi Result LIVE: बिस्फी चुनाव नतीजा; हरिभूषण ठाकुर बचौल और आसिफ अहमद में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Bisfi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की बिस्फी विधानसभा सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। भाजपा के हरिभूषण ठाकुर बचौल और आरजेडी के आसिफ अहमद में कौन आगे या पीछे है और कौन चुनाव जीत रहा है या हार रहा है, इसकी झलक रुझान आने पर मिलेगी।

Bisfi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की बिस्फी सीट पर आज मतगणना शुरू हो गई है। बिस्फी सीट पर एनडीए से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हरिभूषण ठाकुर बचौल और महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के आसिफ अहमद में कौन जीत रहा है या हार रहा है, इसकी झलक चुनाव नतीजों के रुझान आने पर मिल जाएगी। बिस्फी विधानसभा सीट से इस बार कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। जन सुराज पार्टी से संजय मिश्रा और जनशक्ति जनता दल से सोनू कुमार कितना वोट हासिल करेंगे, यह भी चुनाव नतीजों के बाद स्पष्ट हो जाएगा।

सुबह 8 बजे- बिस्फी विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को बिहार चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी। इस सीट पर कुल 62.89 प्रतिशत मतदान हुआ। इस चुनाव में भाजपा ने अपने फायरब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं, आरजेडी ने राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद के बेटे आसिफ अहमद को टिकट दिया। फैयाज भी बिस्फी से दो बार विधायक रह चुके हैं।