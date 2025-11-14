Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Bikram Assembly Seat Result 2025 who will win Anil Kumar Congress Siddharth Saurav BJP Mantu Kumar JSP Winning tra
Bikram Result LIVE: बिक्रम सीट पर BJP के सिद्धार्थ सौरव की होगी जीत या कांग्रेस के अनिल कुमार मारेंगे बाजी

संक्षेप: Bikram Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की बिक्रम विधानसभा सीट पर नजरें इस बात पर रहेंगी कि अनिल कुमार कांग्रेस की जीत बरकरार रखने में कामयाब होंगे या सिद्धार्थ सौरव 10 साल बाद फिर इस सीट पर बीजेपी की वापसी कराएंगे।

Fri, 14 Nov 2025 07:53 AMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Paliganj Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की बिक्रम विधानसभा सीट पर नतीजे आज आएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी जिसके दो घंटे बाद रुझान सामने आने लगेंगे। इस सीट से इस बार कांग्रेस की ओर से अनिल कुमार तो वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तरफ से सिद्धार्थ सौरव चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा जनसुराज पार्टी (JSP) के मंटू कुमार भी यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। ये सीट पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। कांग्रेस यहां से लगातार तीसरी बार जीत का दावा पेश कर रही है तो वहीं बीजेपी भी 10 साल बाद जीत दर्ज करने की तैयारी में हैं।

बात करें पिछले चुनावों की तो 2020 के चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार सिद्धार्थ सौरव ने जीत हासिल की। थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, निर्दलीय उम्मीदवार अनिल कुमार को 35,460 मतों के अंतर से हराया था। अनिल कुमार को कुल 50,717 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार अतुल कुमार 14,439 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।

बिक्रम विधानसभा सीट पर शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा था। 1957 में इस सीट की स्थापना के बाद, कांग्रेस ने शुरुआती चुनावों में जीत हासिल की और कुल 6 बार यह सीट जीती है। इसके बाद 1980 से 1995 के बीच, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की। वहीं 2005 के बाद, यह सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के बीच बारी-बारी से आती रही। BJP ने कुल तीन बार यह सीट जीती है। 2005 से 2010 तक बीजेपी के अनिल कुमार यहां से विधायक बने, जो 2010 में LJP के टिकट पर भी जीते थे। हालांकि 2015 और 2020 दोनों चुनावों में कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरव ने जीत हासिल की, जिससे वह इस सीट पर लगातार दूसरी बार विधायक बने। जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो बिक्रम विधानसभा सीट पर भूमिहार निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यादव, कोइरी और रविदास मतदाताओं की संख्या भी अधिक है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
