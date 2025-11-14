Hindustan Hindi News
Bhore Result Live: भोरे सीट पर CPI-ML के धनंजय का चलेगा सिक्का या JDU के सुनील कुमार देंगे सरप्राइज? हर अपडेट

संक्षेप: Bhore Result Live: भोरे विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला सीपीआई-एमएल-एल और जनता दल यूनाइटेड के बीच है। वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। यहां कम्यूनिस्ट पार्टी-एमएल-एल के धनंजय और जनता दल यूनाइटेड के विधायक सुनील कुमार के बीच सीधा मुकाबला है।

Fri, 14 Nov 2025 06:53 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोरे
बिहार की भोरे विधानसभा सीट के नतीजे आज आएंगे। चुनाव आयोग के बताए अनुसार,सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। भोरे सीट से जनता दल यूनाइटेड के विधायक सुनील कुमार हैं तो वहीं उन्हें कम्यूनिस्ट पार्टी-एमएल-एल के धनंजय पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी की प्रीति किन्रर और आम आदमी पार्टी के धर्मेंद्र कुमार राम हैं। देखना होगा कि भोरे सीट से कौन बाजी मारता है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान के साथ।

भोरे सीट के बारे में

भोरे विधानसभा क्षेत्र बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है और यह गोपालगंज (SC) लोकसभा सीट का हिस्सा है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित यह विधानसभा क्षेत्र 1957 में स्थापित किया गया था। इसमें भोरे,कटेया और विजयपुर सामुदायिक विकास खंड शामिल हैं।

भोरे एक ब्लॉक-स्तरीय कस्बा है,जो जिला मुख्यालय गोपालगंज से 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भोरे उत्तर प्रदेश की सीमा के करीब स्थित है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित पडरौना यहाँ से 40 किलोमीटर पूर्व में है। अन्य नजदीकी शहरों में सीवान (30 किमी दक्षिण-पूर्व), बेतिया (75 किमी उत्तर-पश्चिम) और यूपी में देवरिया (65 किमी पश्चिम) शामिल हैं। राजधानी पटना लगभग 145 किलोमीटर दूर है।

भोरे सीट का राजनीतिक इतिहास

भोरे में अपनी स्थापना के बाद से 16 विधानसभा चुनाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह सीट सबसे अधिक आठ बार जीती है। जनता दल,भाजपा (BJP) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इसे दो-दो बार जीता है। जनता पार्टी और जद(यू) ने इसे एक-एक बार जीता है। यह निर्वाचन क्षेत्र गठबंधनों के बीच बदलता रहा है,जो अक्सर राज्य-स्तर के व्यापक राजनीतिक रुझानों को दर्शाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जद(यू) के सुनील कुमार ने भाकपा (माले) (लिबरेशन) के जितेंद्र पासवान को सिर्फ 462 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। एलजेपी (LJP) की पुष्पा देवी 4,520 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहीं, जबकि नोटा (NOTA) तीसरे स्थान पर रहा।

पिछले चुनावी नतीजे

सालउम्मीदवार (पार्टी)वोटजीत/हार
2020सुनील कुमार (JDU)74,067जीत
जितेंद्र पासवान (CPI(ML)(L))73,605हार
पुष्पा देवी (LJP)4,520हार
2015अनिल कुमार (कांग्रेस)74,365जीत
इंद्रदेव मांझी (BJP)59,494हार
जितेंद्र पासवान (CPI(ML)(L))14,011हार
