बिहार भूदान यज्ञ कमिटी भंग, विनोबा भावे के आह्वान पर जमींदारों ने 6.48 लाख एकड़ जमीन दान की थी
दिलीप जायसवाल ने बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी। भूमि के वितरण में शिकायतों के मद्देनजर भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने का निर्णय लिया गया है।
बिहार सरकार ने भूदान यज्ञ कमिटी को भंग कर दियाहै। जमीन के वितरण के मामले में लगातार मिल रहीं गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।
सम्राट सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों को बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी। भूदान यज्ञ का उद्देश्य यह था कि जरूरतमंद लोगों और भूमिहीन परिवारों को आवास या जीविका के लिए भूमि दी जाएगा। इसके तहत अब तक 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है। इसमें से 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ जमीन का वितरण जरूरतमंदों एवं सरकारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा चुका है।
मंत्री जायसवाल ने बताया कि इसके तहत बची हुई करीब 6 हजार 235 एकड़ और जमीन जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएगी। वही 14 हजार एकड़ भूमि की विशेष जांच कराई जा रही है जिन्हें चिह्नित नहीं किया जा सका है। इस बीच सरकार ने निर्णय लिया है कि भूदान यज्ञ कमिटी को भंग कर दिया जाए।
बांटी गई जमीनों की जांच होगी
मंत्री ने आशंका जताई कि भूदान की जमीन का वितरण भूदान यज्ञ निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन जमीनों का वितरण कर दिया गया है उनकी भी जांच होगी कि इसका लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंदों को मिला है या नहीं। इन्हीं परिस्थितियों में कमिटी को भंग करने का निर्णय लिया गया।
विशेष सर्वेक्षण के लिए 3310 पदों पर होगी बहाली
मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि राज्य में भूमि सर्वेक्षण कार्य को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए भर्तियां भी की जाएंगी। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में विभिन्न पदों पर कुल 3,310 कर्मियों की बहाली की जाएगी। फरवरी 2027 तक सभी पदों पर नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि 3 हजार 310 पदों में 96 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 414 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 2 हजार 609 विशेष सर्वेक्षण अमीन और 191 विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने हाल में की समीक्षा बैठक में भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाने का स्पष्ट निर्देश दिया है। उनके निर्देश का पालन करते हुए यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ताकि सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाई जा सके। भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी और भूमि विवाद के कारण होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें