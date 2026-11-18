दिलीप जायसवाल ने बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी। भूमि के वितरण में शिकायतों के मद्देनजर भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार सरकार ने भूदान यज्ञ कमिटी को भंग कर दियाहै। जमीन के वितरण के मामले में लगातार मिल रहीं गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।

सम्राट सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों को बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी। भूदान यज्ञ का उद्देश्य यह था कि जरूरतमंद लोगों और भूमिहीन परिवारों को आवास या जीविका के लिए भूमि दी जाएगा। इसके तहत अब तक 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है। इसमें से 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ जमीन का वितरण जरूरतमंदों एवं सरकारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा चुका है।

मंत्री जायसवाल ने बताया कि इसके तहत बची हुई करीब 6 हजार 235 एकड़ और जमीन जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएगी। वही 14 हजार एकड़ भूमि की विशेष जांच कराई जा रही है जिन्हें चिह्नित नहीं किया जा सका है। इस बीच सरकार ने निर्णय लिया है कि भूदान यज्ञ कमिटी को भंग कर दिया जाए।

बांटी गई जमीनों की जांच होगी मंत्री ने आशंका जताई कि भूदान की जमीन का वितरण भूदान यज्ञ निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन जमीनों का वितरण कर दिया गया है उनकी भी जांच होगी कि इसका लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंदों को मिला है या नहीं। इन्हीं परिस्थितियों में कमिटी को भंग करने का निर्णय लिया गया।