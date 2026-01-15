Hindustan Hindi News
30 मंजिला होगा मुंबई में बनने वाला बिहार भवन, मरीजों के लिए होंगे खास इंतजाम

मुंबई के एलफिंस्टन एस्टेट में 30 मंजिला बिहार भवन का निर्माण होगा। इसमें 178 कमरे होंगे। इसके अलावा, मरीजों एवं उनके परिजन के रहने के लिए अलग से 240 बेड की डोरमेट्री भी होगी।

Jan 15, 2026 09:27 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में नीतीश सरकार बिहार भवन बनाने जा रही है। दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में बिहार भवन बनाया जाएगा। यह इमारत 30 मंजिला होगी, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इसमें मरीजों के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। खासकर बिहार से कैंसर का इलाज कराने मुंबई जाने वाले लोगों को यहां रहने की सुविधा दी जाएगी। सरकारी कामकाज और बैठकों के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा।

नीतीश सरकार ने बीते मंगलवार को मुंबई में बिहार भवन बनाने के निर्माण के लिए 314.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी थी। अब भवन निर्माण विभाग ने इस पर काम तेज कर दिया है। विभाग के सचिव रवि कुमार ने गुरुवार को कबताया कि मुबंई में 0.68 एकड़ में बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बेसमेंट समेत करीब 30 फ्लोर होंगे। इस भवन की ऊंचाई जमीन से 69 मीटर होगी। इसमें 178 कमरे होंगे। इसमें मरीजों एवं उनके परिजन के लिए 240 बेड की क्षमता वाली डोरमेट्री होगी।

उन्होंने कहा कि बिहार भवन में सेंसर आधारित स्मार्ट ट्रिपल/डबल डेकर पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें एक बार में 233 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। यहां 72 लोगों के बैठने की क्षमता वाले एक कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा कैफेटेरिया, मेडिकल रूम सहित अन्य जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

अधिकारी के अनुसार दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में बनने वाले बिहार भवन का निर्माण एलफिंस्टन एस्टेट (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र) में होगा। इसके निर्माण के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने एक दिन पूर्व ही प्रशासनिक मंजूरी दी। इस परियोजना के तहत बिहार भवन में सरकारी कार्यों, बैठकों और रहने की सुविधा होगी। उन्होंने दावा किया कि इस भवन के निर्माण से राज्य के आर्थिक विकास की गति तेज होगी।

