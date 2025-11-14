Benipur Result LIVE: बेनीपुर चुनाव नतीजा; जेडीयू के विनय और कांग्रेस के मिथिलेश चौधरी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Benipur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के दरभंगा जिले की बेनीपुर विधानसभा सीट पर मतगणना सुबह शुरू हो गई है। बेनीपुर सीट चुनाव परिणाम के रुझान आने पर झलक मिलेगी कि जेडीयू के विनय कुमार चौधरी और कांग्रेस के मिथिलेश कुमार चौधरी में कौन आगे या पीछे चल रहा है और कौन हार या जीत रहा है।

Benipur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले की बेनीपुर सीट पर एनडीए से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विनय कुमार चौधरी और महागठबंधन से कांग्रेस के मिथिलेश कुमार चौधरी के हार-जीत का फैसला मतगणना के बाद हो जाएगा। बेनीपुर सीट के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुछ देर बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। रुझानों में एक झलक मिल जाएगी कि बेनीपुर विधानसभा से एनडीए और महागठबंधन में किसकी हार या जीत हो रही है, साथ ही मिथिलेश और विनय चौधरी में कौन आगे या पीछे चल रहा है। बेनीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज पार्टी के अमरेश कुमार अमर, बसपा से प्रमोद पासवान समेत कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह 8 बजे- बेनीपुर विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

इस सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां कुल 62.44 प्रतिशत वोटिंग हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में बेनीपुर में जेडीयू विनय कुमार चौधरी ने कांग्रेस के मिथिलेश चौधरी को 6590 वोटों के अंतर से हराया था। उस चुनाव में लोजपा से लड़े कमल राम विनोद झा 17 हजार वोटों के अंतर से हराया था।