Benipur Result LIVE: बेनीपुर चुनाव नतीजा; जेडीयू के विनय और कांग्रेस के मिथिलेश चौधरी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Benipur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के दरभंगा जिले की बेनीपुर विधानसभा सीट पर मतगणना सुबह शुरू हो गई है। बेनीपुर सीट चुनाव परिणाम के रुझान आने पर झलक मिलेगी कि जेडीयू के विनय कुमार चौधरी और कांग्रेस के मिथिलेश कुमार चौधरी में कौन आगे या पीछे चल रहा है और कौन हार या जीत रहा है।

Fri, 14 Nov 2025 08:13 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, दरभंगा
Benipur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले की बेनीपुर सीट पर एनडीए से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विनय कुमार चौधरी और महागठबंधन से कांग्रेस के मिथिलेश कुमार चौधरी के हार-जीत का फैसला मतगणना के बाद हो जाएगा। बेनीपुर सीट के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुछ देर बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। रुझानों में एक झलक मिल जाएगी कि बेनीपुर विधानसभा से एनडीए और महागठबंधन में किसकी हार या जीत हो रही है, साथ ही मिथिलेश और विनय चौधरी में कौन आगे या पीछे चल रहा है। बेनीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज पार्टी के अमरेश कुमार अमर, बसपा से प्रमोद पासवान समेत कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं।

सुबह 8 बजे- बेनीपुर विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

इस सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां कुल 62.44 प्रतिशत वोटिंग हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में बेनीपुर में जेडीयू विनय कुमार चौधरी ने कांग्रेस के मिथिलेश चौधरी को 6590 वोटों के अंतर से हराया था। उस चुनाव में लोजपा से लड़े कमल राम विनोद झा 17 हजार वोटों के अंतर से हराया था।

इस चुनाव में जेडीयू ने अपने मौजूदा विधायक पर ही भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने भी अपने पुराने लड़ाके को ही मैदान में उतारा है। मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। उसके बाद साफ हो जाएगा बेनीपुर से कौन इस बार विधानसभा जाने वाला है।

राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
