Benipatti Result LIVE: बेनीपट्टी चुनाव नतीजा; विनोद नारायण और रूपन झा में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Benipatti Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की बेनीपट्टी विधानसभा सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बेनीपट्टी से भाजपा उम्मीदवार विनोद नारायण झा और कांग्रेस कैंडिडेट नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा में कौन चुनाव हारेगा या जीतेगा, यहां देखें।

Fri, 14 Nov 2025 06:14 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, मधुबनी
Benipatti Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की बेनीपट्टी सीट पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विनोद नारायण झा और महागठबंधन उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा के बीच मुख्य मुकाबला है। बेनीपट्टी सीट पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। भाजपा और कांग्रेस में कौन आगे या पीछे रहेगा, शुरुआती रुझान में इसकी झलक मिल जाएगी। दोनों गठबंधन के मुख्य उम्मीदवारों के अलावा जन सुराज पार्टी (JSP) के परवेज आलम और निर्दलीय लड़ रहे भाजपा के बागी बी. झा. मृणाल पर भी निगाहें रहेंगी। बेनीपट्टी चुनाव में बसपा, जन शक्ति जनता दल (JJD) और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं।

बेनीपट्टी विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को 60.26 प्रतिशत मतदान हुआ था। भाजपा ने इस सीट से मौजूदा विधायक विनोद नारायण झा को ही मैदान में उतारा है। वे 2010 में भी यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 2015 में कांग्रेस की भावना झा से हार गए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में विनोद नारायण ने भावना झा को हराकर दोबारा बेनीपट्टी में कमल खिलाया था। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने उनके सामने रूपन झा को मैदान में उतारा है।

बेनीपट्टी समेत बिहार की अन्य विधानसभा सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट के वोट गिने जाएंगे। इसके बाद ईवीएम के मतों की काउंटिंग होगी। पहले राउंड की गिनती होने के बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
