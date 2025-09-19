बिहार में जनगणना की तैयारी शुरू; 2026 में मकान गिने जाएंगे, 2027 में लोगों की गिनती

बिहार में जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। जनगणना अगले साल से दो चरणों में शुरू होगी। 2026 में मकानों की गिनती की जाएगी, उसके बाद 2027 में लोगों की गणना होगी।

देश में होने वाली जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (एसएलसीसीसी) की बैठक हुई। समिति का गठन जनगणना कार्यों का विभागों के बीच समन्वय बनाने, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना है। बैठक में जनगणना 2027 दो चरणों में कराने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में पूरी होगी। दूसरा चरण यानी वास्तविक गणना 9 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जनगणना एक समयबद्ध कार्यक्रम है, इसलिए पूर्व परीक्षण, राजपत्र अधिसूचना एवं दिशा-निर्देशों का पालन समय से किया जाए। राज्य के सभी 534 ग्रामीण एवं 263 शहरी प्रशासनिक इकाइयों के क्षेत्राधिकार पर भी चर्चा की गई। यह भी तय हुआ कि अधिसूचना के अनुसार, 31 दिसम्बर 2025 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन नहीं होगा। बिहार की प्रशासनिक इकाइयों में कोई बदलाव नहीं होगा।

जनगणना 2027 पहली बार पूर्णतः डिजिटल मोड में होगी। इसके लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएमएस) पोर्टल, एचएलबीएस (हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स), डिजिटल लेआउट मैप (डीएलएम) आदि लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, चार्ज रजिस्टर और पहचान पत्र भी डिजिटल तैयार होंगे।

पूर्व परीक्षण कार्य अक्टूबर-नवंबर 2025 में सीतामढ़ी के डुमरा, नवादा के रजौली और सारण के सोनपुर में होंगे। इसमें पहली बार मोबाइल एप्लिकेशन का प्रयोग होगा। कुल 448 प्रखंड इसमें शामिल होंगे। बैठक में यह भी तय हुआ कि पूर्व परीक्षण के लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की सूची संबंधित जिलाधिकारी 25 सितम्बर 2025 तक निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। इनमें 25 से 50 प्रतिशत महिला प्रगणकों का चयन अनिवार्य होगा।

भवन के लिए जमीन देने का अनुरोध बिहार जनगणना निदेशालय के लिए भवन निर्माण को राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। 2021 की जनगणना के लिए आवंटित ₹37.47 करोड़ में से शेष ₹36.53 करोड़ राशि का उपयोग जनगणना 2027 के पूर्व परीक्षण कार्यों में होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि एसएलसीसीसी से जुड़े सभी विभाग भारत सरकार के जनगणना आयुक्त कार्यालय तथा राज्य निदेशालय के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।