देह व्यापार और जबरन मजदूरी के लिए मानव तस्करी का गढ़ बना बिहार, हैरान करने वाले आंकड़े
संक्षेप: नाबालिगों की तस्करी के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर रहा। कुल नाबालिगों की तस्करी में राजस्थान (358) और नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामले में ओडिशा (181) के बाद बिहार का नंबर रहा। बिहार में 261 नाबालिग बच्चे व 92 बच्चियां मानव तस्करी का शिकार हुई थीं।
महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के बाद बिहार में मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। तस्करी से पीड़तों की संख्या के मामले में भी बिहार का देश में चौथा स्थान रहा। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2023 में बिहार में मानव तस्करी के कुल 132 मामले दर्ज हुए, जिनमें पीड़ितों की कुल संख्या 510 रही। इनमें 353 नाबालिग, जबकि 157 बालिग रहे। नाबालिगों की तस्करी के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर रहा। कुल नाबालिगों की तस्करी में राजस्थान (358) और नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामले में ओडिशा (181) के बाद बिहार का नंबर रहा। बिहार में 261 नाबालिग बच्चे व 92 बच्चियां मानव तस्करी का शिकार हुई थी।
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 327 पुरुष और 183 महिलाएं सहित कुल 510 लोग मानव तस्करी से प्रभावित हुए। इनमें छह नेपाली मूल के लोग भी थे। इसमें शत प्रतिशत पीड़ितों को बरामद करने में सफलता मिली। मानव तस्करी के शिकार लोगों में 155 वेश्वावृति, 93 जबरन बाल श्रम और 02 जबरन शादी के लिए तस्करी के शामिल थे।
254 अन्य वजहों से मानव तस्करी के शिकार हुए। 2022 के मुकाबले 2023 में मानव तस्करी के आंकड़े आधे हो गये। ये आंकड़े 260 से गिरकर 132 पर पहुंच गए। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में दर्ज 132 मामलों में 114 में चार्जशीट, जबकि 05 मामलों में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गयी।
चार्जशीट दायर करने का औसत 95% रहा। हालांकि एक भी सजा नहीं हो सकी। इन मामलों में 339 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 334 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई थी। अपराध से आय अर्जित करने में मानव व्यापार दूसरे स्थान पर है।
मानव तस्करी के आंकड़े
राज्य - 2023 - 2022 - 2021 - चार्जशीट रेट
महाराष्ट्र - 388 - 295 - 320 - 100%
तेलंगाना - 336 - 391 - 347 - 100%
ओडिशा - 162 - 121 - 136 - 86.5%
बिहार - 132 - 260 - 111 - 95.8%