Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar become hub of human trafficking for prostitution and wages
देह व्यापार और जबरन मजदूरी के लिए मानव तस्करी का गढ़ बना बिहार, हैरान करने वाले आंकड़े

देह व्यापार और जबरन मजदूरी के लिए मानव तस्करी का गढ़ बना बिहार, हैरान करने वाले आंकड़े

संक्षेप: नाबालिगों की तस्करी के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर रहा। कुल नाबालिगों की तस्करी में राजस्थान (358) और नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामले में ओडिशा (181) के बाद बिहार का नंबर रहा। बिहार में 261 नाबालिग बच्चे व 92 बच्चियां मानव तस्करी का शिकार हुई थीं।

Mon, 27 Oct 2025 10:34 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के बाद बिहार में मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। तस्करी से पीड़तों की संख्या के मामले में भी बिहार का देश में चौथा स्थान रहा। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2023 में बिहार में मानव तस्करी के कुल 132 मामले दर्ज हुए, जिनमें पीड़ितों की कुल संख्या 510 रही। इनमें 353 नाबालिग, जबकि 157 बालिग रहे। नाबालिगों की तस्करी के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर रहा। कुल नाबालिगों की तस्करी में राजस्थान (358) और नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामले में ओडिशा (181) के बाद बिहार का नंबर रहा। बिहार में 261 नाबालिग बच्चे व 92 बच्चियां मानव तस्करी का शिकार हुई थी।

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 327 पुरुष और 183 महिलाएं सहित कुल 510 लोग मानव तस्करी से प्रभावित हुए। इनमें छह नेपाली मूल के लोग भी थे। इसमें शत प्रतिशत पीड़ितों को बरामद करने में सफलता मिली। मानव तस्करी के शिकार लोगों में 155 वेश्वावृति, 93 जबरन बाल श्रम और 02 जबरन शादी के लिए तस्करी के शामिल थे।

254 अन्य वजहों से मानव तस्करी के शिकार हुए। 2022 के मुकाबले 2023 में मानव तस्करी के आंकड़े आधे हो गये। ये आंकड़े 260 से गिरकर 132 पर पहुंच गए। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में दर्ज 132 मामलों में 114 में चार्जशीट, जबकि 05 मामलों में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गयी।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

चार्जशीट दायर करने का औसत 95% रहा। हालांकि एक भी सजा नहीं हो सकी। इन मामलों में 339 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 334 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई थी। अपराध से आय अर्जित करने में मानव व्यापार दूसरे स्थान पर है।

मानव तस्करी के आंकड़े

राज्य - 2023 - 2022 - 2021 - चार्जशीट रेट

महाराष्ट्र - 388 - 295 - 320 - 100%

तेलंगाना - 336 - 391 - 347 - 100%

ओडिशा - 162 - 121 - 136 - 86.5%

बिहार - 132 - 260 - 111 - 95.8%

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।