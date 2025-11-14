Barharia Result Live: किसकी होगी बड़हरिया सीट? JDU और RJD दोनों के पास मौका, 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Barharia Result Live: बड़हरिया सीट पर जनता दल यूनाइटेड के इंद्रदेव सिंह हैं तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल से अरुण कुमार गुप्ता मैदान में हैं। मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और जनसुराज के भी कैंडिडेट हैं।

बड़हरिया विधानसभा सीट के नतीजे आज आने वाले हैं। यह बिहार की उन 243 विधानसभा सीटों में से एक है जहां जनता का फैसला पार्टी और उनके उम्मीदवार का भविष्य तय करेगा। बड़हरिया सीट पर जनता दल यूनाइटेड के इंद्रदेव सिंह हैं तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल से अरुण कुमार गुप्ता मैदान में हैं। मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और जनसुराज के भी कैंडिडेट हैं। यहां 2020 में राजद और 2015 में जदयू के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की थी। देखना होगा इस बार राजद या जदयू में से कौन दोबारा इस सीट को हासिल करता है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बड़हरिया सीट के बारे में बरहड़िया बिहार के सीवान जिले का एक मुख्य रूप से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। इसमें पचरुखी सामुदायिक विकास खंड (ब्लॉक) के साथ-साथ बरहड़िया ब्लॉक की 23 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। कृषि यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार बनी हुई है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जिला मुख्यालय सीवान में है,जो लगभग 15 किलोमीटर दूर है। गोपालगंज उत्तर में 40 किलोमीटर और छपरा दक्षिण-पूर्व में 50 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश के शहर देवरिया और बलिया क्रमशः 70 किलोमीटर और 85 किलोमीटर की दूरी पर हैं। राजधानी पटना यहां से 145 किलोमीटर दूर है। हालांकि इस क्षेत्र में कोई बड़ा शहरी हिस्सा नहीं है,लेकिन हाल के वर्षों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच में धीरे-धीरे सुधार हुआ है।

बड़हरिया सीट का चुनावी इतिहास मूल रूप से 1951 में स्थापित बरहड़िया विधानसभा क्षेत्र 1972 के विधानसभा चुनावों के बाद समाप्त हो गया था और 2008 के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद बहाल होने से पहले तीन दशकों से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा। पहला विधानसभा चुनाव होने के कुछ ही महीनों बाद,1952 में हुए एक उपचुनाव को मिलाकर इस क्षेत्र में कुल 10 चुनावी मुकाबले हुए हैं।

अपने शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी का बरहड़िया पर दबदबा था,जिसने 1951 से 1957 तक लगातार तीन बार जीत हासिल की। हालांकि,1957 की जीत इस पार्टी की जीत के सिलसिले का अंतिम पड़ाव थी। इसके बाद इस क्षेत्र ने वैकल्पिक विचारधाराओं के लिए अपनी खुली सोच दिखाई: सीपीआई (CPI) ने दो जीत हासिल कीं,जबकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ (जो भाजपा की पूर्ववर्ती थी) ने भी एक-एक जीत दर्ज की।