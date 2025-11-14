Hindustan Hindi News
Barauli Result Live: RJD या JDU? बरौली का किला फतह कौन करेगा, जन सुराज करेगी सेंध? 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Barauli Result Live: बरौली विधानसभा के नतीजे आज आने वाले हैं। मैदान में राष्ट्रीय जनता दल के दिलीप कुमार सिंह तो वहीं जनता दल यूनाइडेट से मंजीत कुमार सिंह हैं। जन सुराज ने फैज अहमद को यहां से टिकट दिया है।

Fri, 14 Nov 2025 06:44 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बरौली
बिहार के गोपालगंज जिले की खास सीट बरौली विधानसभा सीट के नतीजे आज आने हैं। वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। बरौली सीट से राष्ट्रीय जनता दल के दिलीप कुमार सिंह मैदान में है तो वहीं जनता दल यूनाइडेट से मंजीत कुमार सिंह पर भरोसा जताया गया है। जन सुराज ने फैज अहमद को यहां से टिकट दिया है। देखना होगा कि राजद,जेडीयू और जन सुराज में से कौन जीत का स्वाद चखता है। बरौली में 2020 और 2015 के चुनाव में भाजपा और राजद के उम्मीदवार जीत चुके हैं। बरौली सीट से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

बरौली के बारे में

बरौली बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित एक सामान्य श्रेणी (General Category) की विधानसभा सीट है। यह गोपालगंज (अनुसूचित जाति/SC) लोकसभा सीट का हिस्सा है। यह क्षेत्र पश्चिमी गंगा के मैदानों में स्थित है। यहां की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि-आधारित है। ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए छोटे पैमाने पर व्यापार और डेयरी फार्मिंग का काम भी होता है।

बरौली जिला मुख्यालय गोपालगंज शहर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर-पूर्व में मीरगंज है,जबकि सीवान लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में पड़ता है। राजधानी पटना लगभग 165 किलोमीटर दूर है। यह क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और निकटतम रेलवे स्टेशन गोपालगंज और मीरगंज में हैं।

राजनीतिक ज्ञान

बरौली विधानसभा सीट की स्थापना 1951 में हुई थी और यहां अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं। शुरुआती दशकों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, जिसने यह सीट सात बार जीती। कांग्रेस के सबसे प्रमुख विजेताओं में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर शामिल थे,जिन्होंने चार बार यह सीट जीती (दो बार 1950 के दशक में और फिर 1977 और 1980 में)। पिछले कुछ दशकों में भाजपा एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी है,जिसने साल 2000 के बाद से हुए पिछले छह चुनावों में से पांच में जीत हासिल की है। भाजपा की जीत का यह क्रम 2015 में तब टूटा जब जद(यू) के एनडीए से बाहर निकलने और राजद-नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ गठबंधन के बाद,राजद (RJD) के मो. नेमतुल्लाह ने भाजपा के रामप्रवेश राय को केवल 504 वोटों के मामूली अंतर से हराया था।

कांग्रेस और भाजपा के अलावा,यह सीट दो बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती है और सी.पी.आई. (CPI), जनता दल (Janata Dal), और राजद (RJD) ने एक-एक बार जीती है। 2020 में भाजपा के रामप्रवेश राय ने यह सीट फिर से हासिल कर ली। उन्होंने राजद के रियाज़ुल हक उर्फ राजू को 14,155 वोटों के बड़े अंतर से हराया था ।

पिछले चुनावी नतीजे

सालउम्मीदवार (पार्टी)वोटजीत/हार
2020राम प्रवेश राय (BJP)81,956जीत
रियाजुल हक (RJD)67,801हार
रुदाल महतो (IND)5,037हार
2015मोहम्मद नेमातुल्लाह (RJD)61,690जीत
राम प्रवेश राय (BJP)61,186हार
साधु यादव (GJDS)3,914हार
Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
