Hindi NewsBihar Newsbihar Barari Assembly Seat Result Bijay Singh jdu Tauquir Alam congress counting lead trail victory Updates
Barari Result LIVE: बरारी चुनाव रिजल्ट; विजय सिंह या तौकीर आलम? कौन जीतेगा कौन हारेगा

Barari Result LIVE: बरारी चुनाव रिजल्ट; विजय सिंह या तौकीर आलम? कौन जीतेगा कौन हारेगा

संक्षेप: Barari Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की बरारी सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां जेडीयू से मौजूदा विधायक विजय सिंह वहीं कांग्रेस से तौकीर आलम उम्मीदवार हैं। बरारी सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां उपलब्ध रहेगी।

Fri, 14 Nov 2025 08:03 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, कटिहार
Barari Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार जिले की बरारी सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के तौकीर आलम, एनडीए की तरफ से जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) के विजय सिंह, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मो. मतीउर रहमान, जन सुराज पार्टी के प्रीतम प्रसून, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के द्वारका मंडल और स्वतंत्र उम्मीदवार जैसे अरुण कुमार जायसवाल मुख्य दावेदार हैं। बरारी सीट के चुनावी नतीजों के अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

बरारी में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई थी। इस सीट पर दो बार के विधायक विजय सिंह की मजबूत पकड़ नजर आ रही है, लेकिन तौकीर आलम महागठबंधन के सहयोग से मुस्लिम-यादव गठजोड़ मजबूत करने पर उतारू हैं। वहीं मो. मतीउर रहमान एआईएमआईएम के बैनर तले अल्पसंख्यक वोट बैंक पर नजर टिकाए हुए हैं, जबकि प्रीतम प्रसून जन सुराज के तहत साफ छवि और युवा एजेंडे से वोट बंटवारा कर सकते हैं।

Barari Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
विजय सिंहजेडीयू (एनडीए)--
तौकीर आलमकांग्रेस (महागठबंधन)--
मो. मतीउर रहमानएआईएमआईएम--
प्रीतम प्रसूनजन सुराज पार्टी--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के तहत, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गिनती आरंभ हो जाएगी। आयोग के मुताबिक, सुबह 8.30 बजे के बाद ट्रेंड्स ही पूरी तरह भरोसेमंद माने जाएंगे। ताजा अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।

बरारी सीट का मुकाबला इसलिए रोचक है क्योंकि यह कटिहार जिले की एक प्रमुख विधानसभा है, जहां एनडीए का कब्जा 2020 से बना हुआ है। 2020 में जेडीयू के विजय सिंह ने आरजेडी के नीरज कुमार को 10,438 वोटों के अंतर से हराया था। 2015 में आरजेडी के नीरज कुमार ने बीजेपी के बिभाष चंद्र चौधरी को 8.7% मार्जिन से मात दी थी। इस बार कांग्रेस के तौकीर आलम की एंट्री (जो पहले प्राणपुर से लड़े थे), एआईएमआईएम के मो. मतीउर रहमान की अल्पसंख्यक अपील और जन सुराज के प्रीतम प्रसून की साफ-सुथरी छवि वोट बंटवारे को अनिश्चित बना रही है।

Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
