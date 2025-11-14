Barari Result LIVE: बरारी चुनाव रिजल्ट; विजय सिंह या तौकीर आलम? कौन जीतेगा कौन हारेगा

संक्षेप: Barari Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की बरारी सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां जेडीयू से मौजूदा विधायक विजय सिंह वहीं कांग्रेस से तौकीर आलम उम्मीदवार हैं। बरारी सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां उपलब्ध रहेगी।

Barari Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार जिले की बरारी सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के तौकीर आलम, एनडीए की तरफ से जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) के विजय सिंह, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मो. मतीउर रहमान, जन सुराज पार्टी के प्रीतम प्रसून, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के द्वारका मंडल और स्वतंत्र उम्मीदवार जैसे अरुण कुमार जायसवाल मुख्य दावेदार हैं। बरारी सीट के चुनावी नतीजों के अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

बरारी में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई थी। इस सीट पर दो बार के विधायक विजय सिंह की मजबूत पकड़ नजर आ रही है, लेकिन तौकीर आलम महागठबंधन के सहयोग से मुस्लिम-यादव गठजोड़ मजबूत करने पर उतारू हैं। वहीं मो. मतीउर रहमान एआईएमआईएम के बैनर तले अल्पसंख्यक वोट बैंक पर नजर टिकाए हुए हैं, जबकि प्रीतम प्रसून जन सुराज के तहत साफ छवि और युवा एजेंडे से वोट बंटवारा कर सकते हैं।

Barari Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) विजय सिंह जेडीयू (एनडीए) - - तौकीर आलम कांग्रेस (महागठबंधन) - - मो. मतीउर रहमान एआईएमआईएम - - प्रीतम प्रसून जन सुराज पार्टी - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के तहत, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गिनती आरंभ हो जाएगी। आयोग के मुताबिक, सुबह 8.30 बजे के बाद ट्रेंड्स ही पूरी तरह भरोसेमंद माने जाएंगे। ताजा अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।