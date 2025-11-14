Barachatti Result LIVE: बाराचट्टी सीट नतीजा, जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी को हरा पाएंगी राजद की तनुश्री कुमारी?
संक्षेप: Barachatti Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बाराचट्टी सीट पर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) की ज्योति देवी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की तनुश्री कुमारी के बीच हार-जीत की लड़ाई है। बाराचट्टी के रिजल्ट के लिए आज 8 बजे से मतगणना होगी।
Barachatti Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की बाराचट्टी सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। बाराचट्टी सीट पर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) यानी HAM-S की मौजूदा विधायक ज्योति देवी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की तनुश्री कुमारी के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। ज्योति देवी बिहार के पूर्व सीएम और HAM-S के संस्थापक जीतन राम मांझी की समधन हैं। बता दें कि बाराचट्टी सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था। सीट की मतगणना गया में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबकी नजर पहले राउंड की गिनती से ही ज्योति देवी और तनुश्री कुमारी के बीच आगे-पीछे और फासले पर होगी।
बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होती है और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।
बाराचट्टी विधानसभा: बिहार चुनाव 2025 की एक SC-आरक्षित दलित-प्रधान सीट
बाराचट्टी विधानसभा सीट नंबर 228 है, जो SC के लिए आरक्षित है। यहां कुल मतदाता लगभग 3.04 लाख हैं, जो पूरी तरह ग्रामीण हैं। 2020 के चुनाव में 60.75% मतदान हुआ था, जो 1,84,902 वैध वोट थे। अनुसूचित जाति (SC) मतदाता 35% से अधिक हैं, जो किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। मुस्लिम वोटर करीब 10-12% हैं। अन्यथा, OBC (यादव, कुशवाहा) और EBC की अच्छी संख्या है। बाराचट्टी का राजनीतिक इतिहास अस्थिर रहा है- 2010, 2015 और 2020 में तीन अलग-अलग पार्टियों ने जीत हासिल की। 2010 में JD(U) का दबदबा था, लेकिन 2015 में RJD ने छीना और 2020 में HAM ने कब्जा जमाया। जीतन राम मांझी का प्रभाव यहां स्पष्ट दिखता है।