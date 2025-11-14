Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Barachatti Assembly Elections HAM Jyoti Devi vs RJD Tanushree Kumari counting lead trail victory Results Updates
Barachatti Result LIVE: बाराचट्टी सीट नतीजा, जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी को हरा पाएंगी राजद की तनुश्री कुमारी?

Barachatti Result LIVE: बाराचट्टी सीट नतीजा, जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी को हरा पाएंगी राजद की तनुश्री कुमारी?

संक्षेप: Barachatti Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बाराचट्टी सीट पर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) की ज्योति देवी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की तनुश्री कुमारी के बीच हार-जीत की लड़ाई है। बाराचट्टी के रिजल्ट के लिए आज 8 बजे से मतगणना होगी।

Fri, 14 Nov 2025 05:42 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बराचट्टी
share Share
Follow Us on

Barachatti Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की बाराचट्टी सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। बाराचट्टी सीट पर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) यानी HAM-S की मौजूदा विधायक ज्योति देवी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की तनुश्री कुमारी के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। ज्योति देवी बिहार के पूर्व सीएम और HAM-S के संस्थापक जीतन राम मांझी की समधन हैं। बता दें कि बाराचट्टी सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था। सीट की मतगणना गया में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबकी नजर पहले राउंड की गिनती से ही ज्योति देवी और तनुश्री कुमारी के बीच आगे-पीछे और फासले पर होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होती है और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

बाराचट्टी विधानसभा: बिहार चुनाव 2025 की एक SC-आरक्षित दलित-प्रधान सीट

बाराचट्टी विधानसभा सीट नंबर 228 है, जो SC के लिए आरक्षित है। यहां कुल मतदाता लगभग 3.04 लाख हैं, जो पूरी तरह ग्रामीण हैं। 2020 के चुनाव में 60.75% मतदान हुआ था, जो 1,84,902 वैध वोट थे। अनुसूचित जाति (SC) मतदाता 35% से अधिक हैं, जो किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। मुस्लिम वोटर करीब 10-12% हैं। अन्यथा, OBC (यादव, कुशवाहा) और EBC की अच्छी संख्या है। बाराचट्टी का राजनीतिक इतिहास अस्थिर रहा है- 2010, 2015 और 2020 में तीन अलग-अलग पार्टियों ने जीत हासिल की। 2010 में JD(U) का दबदबा था, लेकिन 2015 में RJD ने छीना और 2020 में HAM ने कब्जा जमाया। जीतन राम मांझी का प्रभाव यहां स्पष्ट दिखता है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Barachatti Jitan Ram Manjhi Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।