Banmankhi Result LIVE: बनमनखी चुनाव रिजल्ट; कृष्णा ऋषि या देव नारायण राजक, कौन मारेगा बाजी?

Banmankhi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की बनमनखी सीट (SC) पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के देव नारायण राजक, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मौजूदा विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, जन सुराज पार्टी के मनोज कुमार ऋषि, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के सुबोध पासवान और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के आशा देवी मुख्य दावेदार हैं। इन उम्मीदवारों में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जो साफ-सुथरी राजनीति का संकेत देता है, जबकि एससी आरक्षित होने से दलित वोटों का ध्रुवीकरण तय माना जा रहा है।

बनमनखी में दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी, जबकि वोटों की गिनती पूर्णिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर मौजूदा विधायक कृष्णा कुमार ऋषि की मजबूत पकड़ नजर आ सकती है, लेकिन देव नारायण राजक महागठबंधन के समर्थन से एससी समुदाय के वोटों पर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे, वहीं मनोज कुमार ऋषि युवा मतदाताओं को आकर्षित करने पर फोकस कर रहे हैं।

Banmankhi Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) कृष्ण कुमार ऋषि बीजेपी (एनडीए) - - देव नारायण राजक कांग्रेस (महागठबंधन) - - मनोज कुमार ऋषि जन सुराज पार्टी - - सुबोध पासवान बीएसपी - - आशा देवी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।