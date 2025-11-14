Hindustan Hindi News
Banmankhi Result LIVE: बनमनखी चुनाव रिजल्ट; कृष्णा ऋषि या देव नारायण राजक, कौन मारेगा बाजी?

Banmankhi Result LIVE: बनमनखी चुनाव रिजल्ट; कृष्णा ऋषि या देव नारायण राजक, कौन मारेगा बाजी?

संक्षेप: Banmankhi Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की बनमनखी सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां बीजेपी से कृष्ण कुमार ऋषि वहीं कांग्रेस से देव नारायण राजक उम्मीदवार हैं। बनमनखी सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।

Fri, 14 Nov 2025 08:02 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Banmankhi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की बनमनखी सीट (SC) पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के देव नारायण राजक, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मौजूदा विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, जन सुराज पार्टी के मनोज कुमार ऋषि, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के सुबोध पासवान और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के आशा देवी मुख्य दावेदार हैं। इन उम्मीदवारों में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जो साफ-सुथरी राजनीति का संकेत देता है, जबकि एससी आरक्षित होने से दलित वोटों का ध्रुवीकरण तय माना जा रहा है।

बनमनखी में दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी, जबकि वोटों की गिनती पूर्णिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर मौजूदा विधायक कृष्णा कुमार ऋषि की मजबूत पकड़ नजर आ सकती है, लेकिन देव नारायण राजक महागठबंधन के समर्थन से एससी समुदाय के वोटों पर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे, वहीं मनोज कुमार ऋषि युवा मतदाताओं को आकर्षित करने पर फोकस कर रहे हैं।

Banmankhi Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
कृष्ण कुमार ऋषिबीजेपी (एनडीए)--
देव नारायण राजककांग्रेस (महागठबंधन)--
मनोज कुमार ऋषिजन सुराज पार्टी--
सुबोध पासवानबीएसपी--
आशा देवीसुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।

बनमनखी सीट का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यह एससी आरक्षित सीमांचल क्षेत्र की महत्वपूर्ण विधानसभा है, जहां बीजेपी का दबदबा 2015 से कायम है। 2020 में बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि ने आरजेडी के उपेंद्र शर्मा को 25,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2015 में भी बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि ने आरजेडी के संजीव कुमार पासवान को हराया था। इस बार राजक की कांग्रेस से एंट्री, मनोज ऋषि की जन सुराज से चुनौती और एसबीएसपी की आशा देवी की मौजूदगी मुकाबले को अप्रत्याशित बना रही है।

