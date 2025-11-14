Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Baniapur Assembly Seat Result bjp kedarnath singh rjd Chandni devi win trail all updates
Baniapur Result Live: BJP में आए केदारनाथ सिंह देंगे RJD की चांदनी देवी को झटका? बनियापुर सीट अपडेट

Baniapur Result Live: BJP में आए केदारनाथ सिंह देंगे RJD की चांदनी देवी को झटका? बनियापुर सीट अपडेट

संक्षेप: Baniapur Result Live: सारण जिले की इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की तूती बोलती आई है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल के चांदनी देवी मैदान में हैं तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के केदारनाथ सिंह हैं।

Fri, 14 Nov 2025 07:30 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बनियापुर
share Share
Follow Us on

बनियापुर विधानसभा के नतीजे सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होने के साथ साफ होने लगेंगे। सारण जिले की इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की तूती बोलती आई है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल के चांदनी देवी मैदान में हैं तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के केदारनाथ सिंह हैं। बता दें कि केदारनाथ सिंह राजद की टिकट पर 2020 और 2015 का चुनाव जीत चुके हैं। जन सुराज और बहुजन समाज पार्टी भी मुकाबले में है। बनियापुर सीट पर हार-जीत किसकी होगी देखना खास होगा। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बनियापुर विधानसभा सीट के बारे में

सारण जिले के पश्चिमी भाग में स्थित बनियापुर विधानसभा क्षेत्र एक सामान्य श्रेणी की सीट है और यह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2008 के परिसीमन आदेश के अनुसार,इसमें बनियापुर सामुदायिक विकास खंड (ब्लॉक) [करही,मानिकपुरा और लौवा कला ग्राम पंचायतों को छोड़कर] और मशरक खंड शामिल हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण है,जिसमें कोई शहरी मतदाता नहीं है।

बनियापुर कस्बा जिला मुख्यालय छपरा से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। मशरक (12 किमी),मढ़ौरा (25 किमी),सीवान (40 किमी) और गोपालगंज (55 किमी) जैसे अन्य पड़ोसी कस्बे भी नजदीक हैं। राज्य की राजधानी पटना सड़क मार्ग से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है,जबकि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन एकमा है,जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 और 101 इस निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जो इसे सारण और आस-पास के जिलों से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ते हैं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बनियापुर का राजनीतिक इतिहास

बनियापुर का चुनावी इतिहास कड़े बहु-कोणीय मुकाबलों से चिह्नित रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के केदार नाथ सिंह ने 38.7 प्रतिशत वोट हासिल किए,उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार को 27,789 वोटों से हराया,जिन्हें 22.2 प्रतिशत वोट मिले थे। एलजेपी उम्मीदवार 19.7 प्रतिशत वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा,लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होने के बाद उसने इतने वोट काटे कि एनडीए (NDA) की जीत की संभावनाओं को झटका लगा। इस चुनाव में मतदान 52.88 प्रतिशत रहा, जो 2015 के 50.63 प्रतिशत के आंकड़े से थोड़ा अधिक था। हाल के वर्षों में,यह सीट आरजेडी के केदार नाथ सिंह के पास रही है,जो 2010, 2015 और 2020 में लगातार विजयी रहे।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Chapra News Chapra Latest News Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।