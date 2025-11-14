Baniapur Result Live: BJP में आए केदारनाथ सिंह देंगे RJD की चांदनी देवी को झटका? बनियापुर सीट अपडेट

संक्षेप: Baniapur Result Live: सारण जिले की इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की तूती बोलती आई है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल के चांदनी देवी मैदान में हैं तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के केदारनाथ सिंह हैं।

बनियापुर विधानसभा के नतीजे सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होने के साथ साफ होने लगेंगे। सारण जिले की इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की तूती बोलती आई है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल के चांदनी देवी मैदान में हैं तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के केदारनाथ सिंह हैं। बता दें कि केदारनाथ सिंह राजद की टिकट पर 2020 और 2015 का चुनाव जीत चुके हैं। जन सुराज और बहुजन समाज पार्टी भी मुकाबले में है। बनियापुर सीट पर हार-जीत किसकी होगी देखना खास होगा। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

बनियापुर विधानसभा सीट के बारे में सारण जिले के पश्चिमी भाग में स्थित बनियापुर विधानसभा क्षेत्र एक सामान्य श्रेणी की सीट है और यह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2008 के परिसीमन आदेश के अनुसार,इसमें बनियापुर सामुदायिक विकास खंड (ब्लॉक) [करही,मानिकपुरा और लौवा कला ग्राम पंचायतों को छोड़कर] और मशरक खंड शामिल हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण है,जिसमें कोई शहरी मतदाता नहीं है।

बनियापुर कस्बा जिला मुख्यालय छपरा से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। मशरक (12 किमी),मढ़ौरा (25 किमी),सीवान (40 किमी) और गोपालगंज (55 किमी) जैसे अन्य पड़ोसी कस्बे भी नजदीक हैं। राज्य की राजधानी पटना सड़क मार्ग से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है,जबकि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन एकमा है,जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 और 101 इस निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जो इसे सारण और आस-पास के जिलों से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ते हैं।